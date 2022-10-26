https://crimea.ria.ru/20221026/ogranichenie-na-potreblenie-elektroenergii-vvedeno-vo-vsey-ukraine-1125088456.html

На всей Украине ограничили энергопотребление

На всей Украине ограничили энергопотребление - РИА Новости Крым, 26.10.2022

На всей Украине ограничили энергопотребление

"Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:09

2022-10-26T10:09

2022-10-26T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.Речь идет об ограничении потребления всех категорий потребителей в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепропетровском и Южном регионах страны."Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий", – говорится в сообщении.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действовали в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине в результате обстрелов ВС РФ.

https://crimea.ria.ru/20221025/kakoy-budet-zima-na-ukraine--ozhidaniya-i-prognozy-1125068694.html

https://crimea.ria.ru/20221024/na-ukraine-v-ryade-oblastey-ogranichili-energopotreblenie-1125052839.html

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