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На всей Украине ограничили энергопотребление - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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На всей Украине ограничили энергопотребление
На всей Украине ограничили энергопотребление - РИА Новости Крым, 26.10.2022
На всей Украине ограничили энергопотребление
"Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.Речь идет об ограничении потребления всех категорий потребителей в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепропетровском и Южном регионах страны."Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий", – говорится в сообщении.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действовали в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине в результате обстрелов ВС РФ.
https://crimea.ria.ru/20221025/kakoy-budet-zima-na-ukraine--ozhidaniya-i-prognozy-1125068694.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, новости
На всей Украине ограничили энергопотребление

"Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для абонентов по всей стране

10:09 26.10.2022 (обновлено: 10:11 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
Речь идет об ограничении потребления всех категорий потребителей в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепропетровском и Южном регионах страны.
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"Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий", – говорится в сообщении.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действовали в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
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18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине в результате обстрелов ВС РФ.
 
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