https://crimea.ria.ru/20221026/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhali-korrektirovschika-vsu-1125091435.html

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

В Чаплинском округе Херсонской области задержан корректировщик, передававший противнику сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщили в областном... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T12:06

2022-10-26T12:06

2022-10-26T12:06

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Чаплинском округе Херсонской области задержан корректировщик, передававший противнику сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Причастность 53-летнего жителя села Иваново подтвердила проверка оперативной информации, проведенная полицией при силовой поддержке Росгвардии накануне, 25 октября.Кроме того, мужчина признался, что хранит у себя дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 граммов пороха. Силовики все изъяли.В Херсоне формируют отряды теробороны >>Каков полный объем информации, переданной наводчиком своим кураторам из военной разведки, покажет проверка, она продолжается. Ранее в августе в Херсоне был задержан бывший военный украинской армии, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221008/posobniki-vsu-zaderzhany-na-khersonschine-i-v-zaporozhskoy-oblasti-1124780748.html

херсонская область

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2022

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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине