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В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
В Чаплинском округе Херсонской области задержан корректировщик, передававший противнику сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщили в областном... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:06
2022-10-26T12:06
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Чаплинском округе Херсонской области задержан корректировщик, передававший противнику сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Причастность 53-летнего жителя села Иваново подтвердила проверка оперативной информации, проведенная полицией при силовой поддержке Росгвардии накануне, 25 октября.Кроме того, мужчина признался, что хранит у себя дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 граммов пороха. Силовики все изъяли.В Херсоне формируют отряды теробороны &gt;&gt;Каков полный объем информации, переданной наводчиком своим кураторам из военной разведки, покажет проверка, она продолжается. Ранее в августе в Херсоне был задержан бывший военный украинской армии, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221008/posobniki-vsu-zaderzhany-na-khersonschine-i-v-zaporozhskoy-oblasti-1124780748.html
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине
В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ

В Херсонской области задержали корректировщика, передававшего ВСУ информацию о ВС России

12:06 26.10.2022
 
© Фото: pixabayТелефон
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© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Чаплинском округе Херсонской области задержан корректировщик, передававший противнику сведения о дислокации подразделений ВС РФ. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Причастность 53-летнего жителя села Иваново подтвердила проверка оперативной информации, проведенная полицией при силовой поддержке Росгвардии накануне, 25 октября.
"Установлено, что сельчанин через мессенджеры передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, мужчина признался, что хранит у себя дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 граммов пороха. Силовики все изъяли.
В Херсоне формируют отряды теробороны >>
Каков полный объем информации, переданной наводчиком своим кураторам из военной разведки, покажет проверка, она продолжается.
Ранее в августе в Херсоне был задержан бывший военный украинской армии, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов ВСУ.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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