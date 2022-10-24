https://crimea.ria.ru/20221024/v-khersone-formiruyut-otryady-teroborony-1125050476.html
В Херсоне формируют отряды теробороны
В Херсоне формируют отряды теробороны - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В Херсоне формируют отряды теробороны
Херсонские власти объявили о формировании территориальной обороны, в отряды могут вступать все мужчины, оставшиеся в городе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T09:34
2022-10-24T09:34
2022-10-24T09:34
херсонская область
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти объявили о формировании территориальной обороны, в отряды могут вступать все мужчины, оставшиеся в городе, сообщается в Telegram-канале областной администрации.Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области >>При этом в администрации подчеркнули, что правоохранители продолжают обеспечивать безопасность и напомнили о возможности выезда с левого берега Днепра.Ранее власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. Уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.
https://crimea.ria.ru/20221023/terakt-v-khersone-odin-pogibshiy-i-troe-raneny-1125047417.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине
В Херсоне формируют отряды теробороны
Херсонские власти заявили о формировании отрядов территориальной обороны