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В Херсоне формируют отряды теробороны - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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В Херсоне формируют отряды теробороны
В Херсоне формируют отряды теробороны - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В Херсоне формируют отряды теробороны
Херсонские власти объявили о формировании территориальной обороны, в отряды могут вступать все мужчины, оставшиеся в городе, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T09:34
2022-10-24T09:34
херсонская область
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти объявили о формировании территориальной обороны, в отряды могут вступать все мужчины, оставшиеся в городе, сообщается в Telegram-канале областной администрации.Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области &gt;&gt;При этом в администрации подчеркнули, что правоохранители продолжают обеспечивать безопасность и напомнили о возможности выезда с левого берега Днепра.Ранее власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. Уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.
https://crimea.ria.ru/20221023/terakt-v-khersone-odin-pogibshiy-i-troe-raneny-1125047417.html
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херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине
В Херсоне формируют отряды теробороны

Херсонские власти заявили о формировании отрядов территориальной обороны

09:34 24.10.2022
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти объявили о формировании территориальной обороны, в отряды могут вступать все мужчины, оставшиеся в городе, сообщается в Telegram-канале областной администрации.
Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области >>
"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - сказано в сообщении.
При этом в администрации подчеркнули, что правоохранители продолжают обеспечивать безопасность и напомнили о возможности выезда с левого берега Днепра.
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Ранее власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра. Это касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации. Уехать на левобережную часть Днепра можно из "Речпорта". Оттуда отправляются речные катера до города Алешки.
 
Херсонская областьОбществоСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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