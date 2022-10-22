https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области

Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области

Когда в Херсонской области объявили эвакуацию, одним из перевалочных пунктов стал Джанкой – приграничный город на севере Крыма. Сюда люди прибывают на своем... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T10:43

2022-10-22T10:43

2022-10-22T10:43

джанкой

общество

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Когда в Херсонской области объявили эвакуацию, одним из перевалочных пунктов стал Джанкой – приграничный город на севере Крыма. Сюда люди прибывают на своем транспорте, кто-то с родственниками, остальные воспользовались организованной властями программой.Бросаете "своих"?С мамой и мопсом в Крым ее подвезли родственники. Уезжали быстро, никто не говорил, что ждет их после пересечения границы теперь уже российских регионов. Сперва хотели остановится в Армянске, но мест в гостиницах не оказалось. Поехали в Джанкой. По прибытию сотрудники полиции помогли во всем разобраться и направили в пункт временного размещения, организованный на базе санаторной школы-интерната.Новые соотечественникиВ коридорах пункта пахнет едой – неповторимый запах школьной столовой. Переселенцев кормят два раза в день – плотный завтрак и обед, выдают сухпаек из консервов, хлеба, печенья и сока. В обеденном зале – белые столы и стулья. На стойке выдачи аккуратно расставлены стаканы с компотом и тарелки с салатом. У дверей столовой постепенно собираются люди."Когда людям дают еду, они добреют, благодарят. Если человек не заводит никакой разговор, то и мы ничего не спрашиваем, а некоторые, пока стоят в очереди, успевают полжизни рассказать, – делится сотрудница столовой. – Все очень разные. Первые, приехавшие в марте из Мариуполя, бесконечно говорили и говорили. О своей беде, кто что потерял. Но тогда и обстановка была другая. Эти больше молчат…"Она работала здесь еще до того, как школу перепрофилировали в пункт размещения. Видно, что женщина легко ориентируется в ситуации, может многое рассказать о жизни встреченных за эти месяцы людей, ставших ее соотечественниками.Тихонько скрипит дверь, показывается голова посетительницы:- А уже можно на обед заходить?- Девочки! – командует наша собеседница. – Давайте, выставляем!На обед овощной суп, макароны с бефстроганов, салат из капусты, компот. В халатах, тапочках, будто по-домашнему одетые, вынужденные переселенцы выстраиваются в очередь, занимают места. Пенсионеры, молодежь, много детей разного возраста. Некоторые с контейнерами и своими кружками.Нас предупредили: журналисты уже приезжали сюда и им были не рады. Причин много. Страх за себя, за оставшихся в Херсоне родственников, за служащих мужей и сыновей… Пережившие обстрелы и побег из собственного дома люди не хотят рассказывать о себе."В регионе остаются те, кто не может выехать самостоятельно – пенсионеры, лежачие больные и ждущие освободителей. Вот только у всех они разные…", – тяжело вздыхает женщина в спортивном костюме. Озираясь по сторонам, к ней прижимается девочка-подросток.Они все очень разныеДиректор школы-интерната Людмила Васильевна рассказала, что учреждение перепрофилировали еще в марте. За это время она видела многих – от детей с инвалидностью до женщин на поздних сроках беременности."Инвалиды с ампутированными конечностями, глубокие пенсионеры 1932, 1936 и 1941 годов рождения. Были даже те, кого заносили. Дети, люди все очень разные. Сейчас прибывают те, кто выехал самостоятельно на машине, и те, кого вывозят централизованно через переправу на автобусе. Кто успевает – садятся на поезд до Анапы", – она говорит тихо, зная, как проживающие относятся к корреспондентам, интересующимся подробностями их поломанных жизней.Дальше – кабинет заместителя заведующего по воспитательной работе. Два стола буквой "Т", за ними – один полицейский, один сотрудник пункта. А на столе в коробке, окруженный стопками документов, спит прикормленный котенок. Он тоже без дома… Ленур – сотрудник школы-интерната по охране труда. Сегодня он регистрирует и размещает прибывших. По его словам, только за последние сутки в пункт заселили 170 человек. После того, как на Херсонщине объявили об организованном переселении, поток увеличился.Почти пятьсотСрок пребывания в пункте зависит от наличия и состояния документов. Если все бумаги при себе – человек задерживается здесь всего на день-другой. А вот на решение вопросов с документами или установление личности уходит много времени, говорит Ленур. Из-за этого несколько десятков человек проживают в пункте более полугода, в Джанкое им нашли временный заработок. Просим назвать число прибывших за последнюю неделю. Одну за одной Ленур открывает сводные таблицы:Через час людей начали отправлять автобусами на желдор вокзал. Никто не знает, сколько человек уедет сегодня. Поезд стоит на перроне до последнего – в ожидании всех, кто выезжает в Анапу. По словам Ленура, большинство планирует вернуться назад, в Херсонскую область как можно скорее. Когда все успокоится. Люди на это очень надеются. Пункт назначения – АнапаА на вокзале уже – фотографы, операторы, волонтеры, сотрудники МЧС. Точной информации мало. Количество человек и автобусов, время прибытия и отправления – все приблизительное. Знают одно: поезд не тронется, пока все составы не будут заполнены.В здании вокзала спокойно. Кассы работают, но очередей за билетами нет. Постепенно суета нарастает. Правоохранителей и волонтеров становится больше, появляются гражданские – молодые люди, местные спортсмены, высматривают автобусы. Они приехали на вокзал волонтерить – помогать прибывшим с чемоданами.Подъезжает транспорт. С ручной кладью, детьми, животными переселенцы вытекают на площадь. У них много вопросов к волонтерам и представителям МЧС, которые не только подсказывают и успокаивают отъезжающих, но и наблюдают за процессом, отдают команды, распределяют прибывших и помогающих.У каждого автобуса свое "лицо". В одном много семей с детьми, в другом – молодежь с чемоданами и животными, в третьем – пенсионеры, опирающиеся кто на трость, кто на чемодан, кто на руку соседа. Граждане среднего возраста заметно нервничают, по их мнению, каждый снимающий происходящее на телефон потенциально опасен. Спрашивают документы и жалуются охране, видя в тебе не то агента СБУ, не то ЦРУ.Людей запускают группами, рассаживают по вагонам. Сколько времени они проведут в ожидании отправления, что и кто ждет их по прибытию, от чего они бежали и куда приведет их эта дорога…Говорить о себе не хотят, произносят только одно: "Мы в безопасности".

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джанкой

херсонская область

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

джанкой, общество, херсонская область, авторы