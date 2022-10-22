https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области
Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области
Когда в Херсонской области объявили эвакуацию, одним из перевалочных пунктов стал Джанкой – приграничный город на севере Крыма. Сюда люди прибывают на своем... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T10:43
2022-10-22T10:43
2022-10-22T10:43
джанкой
общество
херсонская область
авторы
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125035316_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cfedd61f1f4f108e2f2a9e03a956777f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Когда в Херсонской области объявили эвакуацию, одним из перевалочных пунктов стал Джанкой – приграничный город на севере Крыма. Сюда люди прибывают на своем транспорте, кто-то с родственниками, остальные воспользовались организованной властями программой.Бросаете "своих"?С мамой и мопсом в Крым ее подвезли родственники. Уезжали быстро, никто не говорил, что ждет их после пересечения границы теперь уже российских регионов. Сперва хотели остановится в Армянске, но мест в гостиницах не оказалось. Поехали в Джанкой. По прибытию сотрудники полиции помогли во всем разобраться и направили в пункт временного размещения, организованный на базе санаторной школы-интерната.Новые соотечественникиВ коридорах пункта пахнет едой – неповторимый запах школьной столовой. Переселенцев кормят два раза в день – плотный завтрак и обед, выдают сухпаек из консервов, хлеба, печенья и сока. В обеденном зале – белые столы и стулья. На стойке выдачи аккуратно расставлены стаканы с компотом и тарелки с салатом. У дверей столовой постепенно собираются люди."Когда людям дают еду, они добреют, благодарят. Если человек не заводит никакой разговор, то и мы ничего не спрашиваем, а некоторые, пока стоят в очереди, успевают полжизни рассказать, – делится сотрудница столовой. – Все очень разные. Первые, приехавшие в марте из Мариуполя, бесконечно говорили и говорили. О своей беде, кто что потерял. Но тогда и обстановка была другая. Эти больше молчат…"Она работала здесь еще до того, как школу перепрофилировали в пункт размещения. Видно, что женщина легко ориентируется в ситуации, может многое рассказать о жизни встреченных за эти месяцы людей, ставших ее соотечественниками.Тихонько скрипит дверь, показывается голова посетительницы:- А уже можно на обед заходить?- Девочки! – командует наша собеседница. – Давайте, выставляем!На обед овощной суп, макароны с бефстроганов, салат из капусты, компот. В халатах, тапочках, будто по-домашнему одетые, вынужденные переселенцы выстраиваются в очередь, занимают места. Пенсионеры, молодежь, много детей разного возраста. Некоторые с контейнерами и своими кружками.Нас предупредили: журналисты уже приезжали сюда и им были не рады. Причин много. Страх за себя, за оставшихся в Херсоне родственников, за служащих мужей и сыновей… Пережившие обстрелы и побег из собственного дома люди не хотят рассказывать о себе."В регионе остаются те, кто не может выехать самостоятельно – пенсионеры, лежачие больные и ждущие освободителей. Вот только у всех они разные…", – тяжело вздыхает женщина в спортивном костюме. Озираясь по сторонам, к ней прижимается девочка-подросток.Они все очень разныеДиректор школы-интерната Людмила Васильевна рассказала, что учреждение перепрофилировали еще в марте. За это время она видела многих – от детей с инвалидностью до женщин на поздних сроках беременности."Инвалиды с ампутированными конечностями, глубокие пенсионеры 1932, 1936 и 1941 годов рождения. Были даже те, кого заносили. Дети, люди все очень разные. Сейчас прибывают те, кто выехал самостоятельно на машине, и те, кого вывозят централизованно через переправу на автобусе. Кто успевает – садятся на поезд до Анапы", – она говорит тихо, зная, как проживающие относятся к корреспондентам, интересующимся подробностями их поломанных жизней.Дальше – кабинет заместителя заведующего по воспитательной работе. Два стола буквой "Т", за ними – один полицейский, один сотрудник пункта. А на столе в коробке, окруженный стопками документов, спит прикормленный котенок. Он тоже без дома… Ленур – сотрудник школы-интерната по охране труда. Сегодня он регистрирует и размещает прибывших. По его словам, только за последние сутки в пункт заселили 170 человек. После того, как на Херсонщине объявили об организованном переселении, поток увеличился.Почти пятьсотСрок пребывания в пункте зависит от наличия и состояния документов. Если все бумаги при себе – человек задерживается здесь всего на день-другой. А вот на решение вопросов с документами или установление личности уходит много времени, говорит Ленур. Из-за этого несколько десятков человек проживают в пункте более полугода, в Джанкое им нашли временный заработок. Просим назвать число прибывших за последнюю неделю. Одну за одной Ленур открывает сводные таблицы:Через час людей начали отправлять автобусами на желдор вокзал. Никто не знает, сколько человек уедет сегодня. Поезд стоит на перроне до последнего – в ожидании всех, кто выезжает в Анапу. По словам Ленура, большинство планирует вернуться назад, в Херсонскую область как можно скорее. Когда все успокоится. Люди на это очень надеются. Пункт назначения – АнапаА на вокзале уже – фотографы, операторы, волонтеры, сотрудники МЧС. Точной информации мало. Количество человек и автобусов, время прибытия и отправления – все приблизительное. Знают одно: поезд не тронется, пока все составы не будут заполнены.В здании вокзала спокойно. Кассы работают, но очередей за билетами нет. Постепенно суета нарастает. Правоохранителей и волонтеров становится больше, появляются гражданские – молодые люди, местные спортсмены, высматривают автобусы. Они приехали на вокзал волонтерить – помогать прибывшим с чемоданами.Подъезжает транспорт. С ручной кладью, детьми, животными переселенцы вытекают на площадь. У них много вопросов к волонтерам и представителям МЧС, которые не только подсказывают и успокаивают отъезжающих, но и наблюдают за процессом, отдают команды, распределяют прибывших и помогающих.У каждого автобуса свое "лицо". В одном много семей с детьми, в другом – молодежь с чемоданами и животными, в третьем – пенсионеры, опирающиеся кто на трость, кто на чемодан, кто на руку соседа. Граждане среднего возраста заметно нервничают, по их мнению, каждый снимающий происходящее на телефон потенциально опасен. Спрашивают документы и жалуются охране, видя в тебе не то агента СБУ, не то ЦРУ.Людей запускают группами, рассаживают по вагонам. Сколько времени они проведут в ожидании отправления, что и кто ждет их по прибытию, от чего они бежали и куда приведет их эта дорога…Говорить о себе не хотят, произносят только одно: "Мы в безопасности".
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https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html
https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
https://crimea.ria.ru/20221014/pensii-gaz-i-kurs-valyut-zhizn-v-khersone-posle-referenduma-1124861132.html
джанкой
херсонская область
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2022
Елена Стрельченко
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Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125035316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_81ed3e9667971e53e2fbaf48236463a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
джанкой, общество, херсонская область, авторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко.
Когда в Херсонской области
объявили эвакуацию, одним из перевалочных пунктов стал Джанкой
– приграничный город на севере Крыма. Сюда люди прибывают на своем транспорте, кто-то с родственниками, остальные воспользовались организованной властями программой.
Бросаете "своих"?
"Соседи смотрели на нас как на врагов. Они не понимают, почему мы уезжаем и бросаем своих. Настроения очень разные, много недопонимания между жителями. Но для нас все было очевидно. Сына отправили в Анапу около двух недель назад. Сами на работе, к прилетам уже привыкли, все время перемещаемся. Но он там один, вот ждет нас уже на месте", – делится Ирина.
С мамой и мопсом в Крым ее подвезли родственники. Уезжали быстро, никто не говорил, что ждет их после пересечения границы теперь уже российских регионов. Сперва хотели остановится в Армянске, но мест в гостиницах не оказалось. Поехали в Джанкой. По прибытию сотрудники полиции помогли во всем разобраться и направили в пункт временного размещения, организованный на базе санаторной школы-интерната.
Новые соотечественники
В коридорах пункта пахнет едой – неповторимый запах школьной столовой. Переселенцев кормят два раза в день – плотный завтрак и обед, выдают сухпаек из консервов, хлеба, печенья и сока. В обеденном зале – белые столы и стулья. На стойке выдачи аккуратно расставлены стаканы с компотом и тарелки с салатом. У дверей столовой постепенно собираются люди.
"Когда людям дают еду, они добреют, благодарят. Если человек не заводит никакой разговор, то и мы ничего не спрашиваем, а некоторые, пока стоят в очереди, успевают полжизни рассказать, – делится сотрудница столовой. – Все очень разные. Первые, приехавшие в марте из Мариуполя, бесконечно говорили и говорили. О своей беде, кто что потерял. Но тогда и обстановка была другая. Эти больше молчат…"
Она работала здесь еще до того, как школу перепрофилировали в пункт размещения. Видно, что женщина легко ориентируется в ситуации, может многое рассказать о жизни встреченных за эти месяцы людей, ставших ее соотечественниками.
Тихонько скрипит дверь, показывается голова посетительницы:
- А уже можно на обед заходить?
- Девочки! – командует наша собеседница. – Давайте, выставляем!
На обед овощной суп, макароны с бефстроганов, салат из капусты, компот. В халатах, тапочках, будто по-домашнему одетые, вынужденные переселенцы выстраиваются в очередь, занимают места. Пенсионеры, молодежь, много детей разного возраста. Некоторые с контейнерами и своими кружками.
Нас предупредили: журналисты уже приезжали сюда и им были не рады. Причин много. Страх за себя, за оставшихся в Херсоне родственников, за служащих мужей и сыновей… Пережившие обстрелы и побег из собственного дома люди не хотят рассказывать о себе.
"В регионе остаются те, кто не может выехать самостоятельно – пенсионеры, лежачие больные и ждущие освободителей. Вот только у всех они разные…", – тяжело вздыхает женщина в спортивном костюме. Озираясь по сторонам, к ней прижимается девочка-подросток.
Они все очень разные
Директор школы-интерната Людмила Васильевна рассказала, что учреждение перепрофилировали еще в марте. За это время она видела многих – от детей с инвалидностью до женщин на поздних сроках беременности.
"Инвалиды с ампутированными конечностями, глубокие пенсионеры 1932, 1936 и 1941 годов рождения. Были даже те, кого заносили. Дети, люди все очень разные. Сейчас прибывают те, кто выехал самостоятельно на машине, и те, кого вывозят централизованно через переправу на автобусе. Кто успевает – садятся на поезд до Анапы", – она говорит тихо, зная, как проживающие относятся к корреспондентам, интересующимся подробностями их поломанных жизней.
Дальше – кабинет заместителя заведующего по воспитательной работе. Два стола буквой "Т", за ними – один полицейский, один сотрудник пункта. А на столе в коробке, окруженный стопками документов, спит прикормленный котенок. Он тоже без дома…
Ленур – сотрудник школы-интерната по охране труда. Сегодня он регистрирует и размещает прибывших. По его словам, только за последние сутки в пункт заселили 170 человек. После того, как на Херсонщине объявили об организованном переселении, поток увеличился.
Почти пятьсот
Срок пребывания в пункте зависит от наличия и состояния документов. Если все бумаги при себе – человек задерживается здесь всего на день-другой. А вот на решение вопросов с документами или установление личности уходит много времени, говорит Ленур. Из-за этого несколько десятков человек проживают в пункте более полугода, в Джанкое им нашли временный заработок.
Просим назвать число прибывших за последнюю неделю. Одну за одной Ленур открывает сводные таблицы:
"Вот в понедельник, 17-го числа – 155 человек за сутки. 18-го – естьш человек, 19-е число – 102, 20 октября, то есть вчера – 175. Сегодня пока еще не так много, 11 человек. Всего получается 449, но это еще не конец недели".
Через час людей начали отправлять автобусами на желдор вокзал. Никто не знает, сколько человек уедет сегодня. Поезд стоит на перроне до последнего – в ожидании всех, кто выезжает в Анапу. По словам Ленура, большинство планирует вернуться назад, в Херсонскую область как можно скорее. Когда все успокоится. Люди на это очень надеются.
Пункт назначения – Анапа
А на вокзале уже – фотографы, операторы, волонтеры, сотрудники МЧС. Точной информации мало. Количество человек и автобусов, время прибытия и отправления – все приблизительное. Знают одно: поезд не тронется, пока все составы не будут заполнены.
В здании вокзала спокойно. Кассы работают, но очередей за билетами нет. Постепенно суета нарастает. Правоохранителей и волонтеров становится больше, появляются гражданские – молодые люди, местные спортсмены, высматривают автобусы. Они приехали на вокзал волонтерить – помогать прибывшим с чемоданами.
Подъезжает транспорт. С ручной кладью, детьми, животными переселенцы вытекают на площадь. У них много вопросов к волонтерам и представителям МЧС, которые не только подсказывают и успокаивают отъезжающих, но и наблюдают за процессом, отдают команды, распределяют прибывших и помогающих.
У каждого автобуса свое "лицо". В одном много семей с детьми, в другом – молодежь с чемоданами и животными, в третьем – пенсионеры, опирающиеся кто на трость, кто на чемодан, кто на руку соседа. Граждане среднего возраста заметно нервничают, по их мнению, каждый снимающий происходящее на телефон потенциально опасен. Спрашивают документы и жалуются охране, видя в тебе не то агента СБУ, не то ЦРУ.
Людей запускают группами, рассаживают по вагонам. Сколько времени они проведут в ожидании отправления, что и кто ждет их по прибытию, от чего они бежали и куда приведет их эта дорога…
Говорить о себе не хотят, произносят только одно: "Мы в безопасности".