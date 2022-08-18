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Наводчик ВСУ задержан в Херсоне - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Наводчик ВСУ задержан в Херсоне
Наводчик ВСУ задержан в Херсоне - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Наводчик ВСУ задержан в Херсоне
В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов представителю ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T09:24
2022-08-18T09:24
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов представителю ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя в силовых структурах сообщает РИА Новости.Задержанным оказался 38-летний мужчина. Он рассказал, что после начала СВО сам связался со своим бывшим командиром в ВСУ, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь."Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему – я согласен", - рассказал задержанный.И далее с марта по июль он сообщал украинским военным координаты таких мест в Херсоне. Всего безвозмездно наводчик передал данные о девяти таких точках.Артнаводчик ВСУ задержан в Харьковской области – Росгвардия &gt;&gt;Также задержанный рассказал, что с 2015 по 2021 год он проходил военную службу по контракту в ВСУ: в 406-й бригаде артиллерии был наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе, а также участвовал в боевых действиях возле Мариуполя, который был штаб-квартирой неонацистского полка "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html
https://crimea.ria.ru/20220710/peredaval-koordinaty-vs-rf-zhitel-novoy-kakhovki-soznalsya-v-pomoschi-sbu-1123804704.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Наводчик ВСУ задержан в Херсоне

В Херсоне задержали бывшего военного, который стал наводчиком ВСУ

09:24 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов представителю ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя в силовых структурах сообщает РИА Новости.
Задержанным оказался 38-летний мужчина. Он рассказал, что после начала СВО сам связался со своим бывшим командиром в ВСУ, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь.
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 09:17
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
"Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему – я согласен", - рассказал задержанный.
И далее с марта по июль он сообщал украинским военным координаты таких мест в Херсоне. Всего безвозмездно наводчик передал данные о девяти таких точках.
Артнаводчик ВСУ задержан в Харьковской области – Росгвардия >>
Также задержанный рассказал, что с 2015 по 2021 год он проходил военную службу по контракту в ВСУ: в 406-й бригаде артиллерии был наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе, а также участвовал в боевых действиях возле Мариуполя, который был штаб-квартирой неонацистского полка "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Российская военная техника - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 18:23
Передавал координаты ВС РФ: житель Новой Каховки сознался в помощи СБУ
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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