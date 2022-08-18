https://crimea.ria.ru/20220818/navodchik-vsu-zaderzhan-v-khersone-1124203083.html

Наводчик ВСУ задержан в Херсоне

Наводчик ВСУ задержан в Херсоне - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Наводчик ВСУ задержан в Херсоне

В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов представителю ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T09:24

2022-08-18T09:24

2022-08-18T09:24

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне задержали бывшего украинского военного, который передавал координаты мест дислокации российских военных и городских объектов представителю ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя в силовых структурах сообщает РИА Новости.Задержанным оказался 38-летний мужчина. Он рассказал, что после начала СВО сам связался со своим бывшим командиром в ВСУ, находившимся в Николаеве, и предложил свою помощь."Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему – я согласен", - рассказал задержанный.И далее с марта по июль он сообщал украинским военным координаты таких мест в Херсоне. Всего безвозмездно наводчик передал данные о девяти таких точках.Артнаводчик ВСУ задержан в Харьковской области – Росгвардия >>Также задержанный рассказал, что с 2015 по 2021 год он проходил военную службу по контракту в ВСУ: в 406-й бригаде артиллерии был наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки "Гиацинт", трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе, а также участвовал в боевых действиях возле Мариуполя, который был штаб-квартирой неонацистского полка "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html

https://crimea.ria.ru/20220710/peredaval-koordinaty-vs-rf-zhitel-novoy-kakhovki-soznalsya-v-pomoschi-sbu-1123804704.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине