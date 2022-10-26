https://crimea.ria.ru/20221026/tsentralnyy-apparat-sk-rf-vzyal-na-kontrol-delo-o-yaltinskom-mladentse-1125092859.html
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ялтинский инцидент с пеленанием младенца на бетоне. Об этом сообщает информационный центр СК РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:53
2022-10-26T12:53
2022-10-26T12:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
происшествия
массовое убийство в керченском политехническом колледже
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ялтинский инцидент с пеленанием младенца на бетоне. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее неравнодушные горожане выложили в соцсети фото и видео, как выпившие родители пеленали младенца прямо на бетонной лестнице в Массандре. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав малолетнего ребенка.Теперь дело оказалось на контроле Центрального аппарата СК РФ.\В сообщении отмечается, что семья ведет антисоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, собственного жилья не имеет.Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что семья живет в съемном жилье. Однако в доме аккуратно, порядок. Отец ребенка работает, мать в декрете, оба раскаялись в своем поступке.
https://crimea.ria.ru/20220928/v-sakakh-osudili-zhenschinu-za-ubiystvo-novorozhdennogo-rebenka-1124645508.html
ялта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, происшествия, массовое убийство в керченском политехническом колледже, общество
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце
Центральный аппарат СК взял на контроль инцидент в Ялте с пеленанием младенца на бетоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ялтинский инцидент с пеленанием младенца на бетоне. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее неравнодушные горожане выложили в соцсети фото и видео, как выпившие родители пеленали младенца прямо на бетонной лестнице в Массандре. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав малолетнего ребенка.
Теперь дело оказалось на контроле Центрального аппарата СК РФ.\
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по данной ситуации с последующим докладом о ее результатах", - сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что семья ведет антисоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, собственного жилья не имеет.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что семья живет в съемном жилье. Однако в доме аккуратно, порядок. Отец ребенка работает, мать в декрете, оба раскаялись в своем поступке.