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Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ялтинский инцидент с пеленанием младенца на бетоне. Об этом сообщает информационный центр СК РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:53
2022-10-26T12:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
происшествия
массовое убийство в керченском политехническом колледже
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ялтинский инцидент с пеленанием младенца на бетоне. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее неравнодушные горожане выложили в соцсети фото и видео, как выпившие родители пеленали младенца прямо на бетонной лестнице в Массандре. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав малолетнего ребенка.Теперь дело оказалось на контроле Центрального аппарата СК РФ.\В сообщении отмечается, что семья ведет антисоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, собственного жилья не имеет.Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что семья живет в съемном жилье. Однако в доме аккуратно, порядок. Отец ребенка работает, мать в декрете, оба раскаялись в своем поступке.
https://crimea.ria.ru/20220928/v-sakakh-osudili-zhenschinu-za-ubiystvo-novorozhdennogo-rebenka-1124645508.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, происшествия, массовое убийство в керченском политехническом колледже, общество
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце

Центральный аппарат СК взял на контроль инцидент в Ялте с пеленанием младенца на бетоне

12:53 26.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ялтинский инцидент с пеленанием младенца на бетоне. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее неравнодушные горожане выложили в соцсети фото и видео, как выпившие родители пеленали младенца прямо на бетонной лестнице в Массандре. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав малолетнего ребенка.
Теперь дело оказалось на контроле Центрального аппарата СК РФ.\
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку по данной ситуации с последующим докладом о ее результатах", - сказано в сообщении.
В сообщении отмечается, что семья ведет антисоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, собственного жилья не имеет.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что семья живет в съемном жилье. Однако в доме аккуратно, порядок. Отец ребенка работает, мать в декрете, оба раскаялись в своем поступке.
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