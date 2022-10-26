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Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов
Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов
Республика Крым получит около 600 миллионов рублей на повышение зарплат медицинским работникам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T18:07
2022-10-26T18:07
2022-10-26T18:07
здравоохранение в крыму и севастополе
сергей аксенов
соцзащита
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым получит около 600 миллионов рублей на повышение зарплат медицинским работникам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Решение о выделении дополнительных 59 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам здравоохранения в регионах озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 26 октября. По сообщению Сергея Аксенова, часть средств направят в Республику Крым.Аксенов отметил, что такое решение принято на фоне прогноза Минэкономразвития, согласно которому среднемесячная зарплата в России увеличить более чем на 11,5% в течение года.
https://crimea.ria.ru/20221026/regiony-poluchat-dopolnitelno-59-mlrd-rubley-na-povyshenie-zarplat-medikam-1125097957.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, соцзащита, крым
Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов
Глава РК Аксенов: на повышение зарплат медикам региону выделят около 600 млн