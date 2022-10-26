https://crimea.ria.ru/20221026/skolko-sredstv-poluchit-krym-na-povyshenie-zarplat-medikam--aksenov-1125100963.html

Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов

Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов

Республика Крым получит около 600 миллионов рублей на повышение зарплат медицинским работникам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T18:07

2022-10-26T18:07

2022-10-26T18:07

здравоохранение в крыму и севастополе

сергей аксенов

соцзащита

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым получит около 600 миллионов рублей на повышение зарплат медицинским работникам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Решение о выделении дополнительных 59 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам здравоохранения в регионах озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 26 октября. По сообщению Сергея Аксенова, часть средств направят в Республику Крым.Аксенов отметил, что такое решение принято на фоне прогноза Минэкономразвития, согласно которому среднемесячная зарплата в России увеличить более чем на 11,5% в течение года.

https://crimea.ria.ru/20221026/regiony-poluchat-dopolnitelno-59-mlrd-rubley-na-povyshenie-zarplat-medikam-1125097957.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, соцзащита, крым