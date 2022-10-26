https://crimea.ria.ru/20221026/s-eks-gubernatora-sevastopolya-snimayut-sanktsii--reshenie-suda-1125099245.html

С экс-губернатора Севастополя снимают санкции – решение суда

С экс-губернатора Севастополя снимают санкции – решение суда - РИА Новости Крым, 26.10.2022

С экс-губернатора Севастополя снимают санкции – решение суда

Суд Европейского Союза постановил отменить санкции ЕС в отношении экс-губернатора Севастополя, бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T17:13

2022-10-26T17:13

2022-10-26T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Суд Европейского Союза постановил отменить санкции ЕС в отношении экс-губернатора Севастополя, бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Документ опубликован на сайте суда.В постановлении суда ЕС отмечается, что Овсянников уже "прекратил выполнение различных функций, которые оправдывали первоначальное включение его персоны в санкционный список".При этом инициатор введения рестрикций – Совет ЕС – не смог аргументированно доказать, что после ухода с государственных должностей Овсянников связан с российским руководством, а его действия "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Таким образом, суд удовлетворил апелляцию бывшего губернатора Севастополя, которую он подал в ноябре 2020 года. В ней экс-чиновник отмечал, что он "терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять любую экономическую или предпринимательскую деятельность на территории ЕС".Суд также возложил на Совет ЕС возмещение судебных издержек, в том числе связанных с процедурой временных ограничительных мер.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 по июль 2019 года. С октября 2019-го по апрель 2020-го работал заместителем министра промышленности и торговли РФ.Причиной увольнения Овсянникова с поста замминистра послужил инцидент с его участием в аэропорту Ижевска в апреле 2020 года. Чиновник отказался проходить досмотр на входе, обругал полицейских, из-за чего на него был составлен административный протокол. Также за эти действия Овсянников был исключен из партии "Единая Россия".Суд Ижевска оштрафовал его на две тысячи рублей за хулиганство.

https://crimea.ria.ru/20200630/Prigovor-Ovsyannikovu-vo-chto-sud-otsenil-intsident-v-aeroportu-1118451787.html

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