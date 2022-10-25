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ВСУ потеряли 280 военных в безуспешных попытках атаковать позиции ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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ВСУ потеряли 280 военных в безуспешных попытках атаковать позиции ВС РФ
ВСУ потеряли 280 военных в безуспешных попытках атаковать позиции ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
ВСУ потеряли 280 военных в безуспешных попытках атаковать позиции ВС РФ
Российские войска в течение суток успешно отразили атаки украинской армии на ключевых направлениях, потери противника составили около 300 военных, сообщил... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T14:15
2022-10-25T14:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток успешно отразили атаки украинской армии на ключевых направлениях, потери противника составили около 300 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", – сообщил Конашенков на брифинге во вторник.На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российские войска за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей, добавил представитель МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221024/skolko-krymchan-poshli-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1125062625.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВСУ потеряли 280 военных в безуспешных попытках атаковать позиции ВС РФ

ВСУ безуспешно атаковали позиции ВС РФ на трех направлениях, потеряв около 300 военных

14:15 25.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток успешно отразили атаки украинской армии на ключевых направлениях, потери противника составили около 300 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", – сообщил Конашенков на брифинге во вторник.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:41
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российские войска за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей, добавил представитель МО РФ.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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