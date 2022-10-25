https://crimea.ria.ru/20221025/toplivo-dolgoletiya-vrachi-rasskazali-kak-prodlit-molodost-1125071838.html

Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость

Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость

Качество прожитых лет намного важнее их количества. Но для того, чтобы долголетие было в радость, необходимо освоить ряд несложных привычек. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T20:37

2022-10-25T20:37

2022-10-25T20:37

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Качество прожитых лет намного важнее их количества. Но для того, чтобы долголетие было в радость, необходимо освоить ряд несложных привычек. Об этом со ссылкой на врачей пишет "Аргументы и факты".По словам специалистов, осваивать новые полезные привычки нужно как можно раньше, чтобы по достижению среднего возраста поводов для беспокойства и жалоб было как можно меньше."Здоровье человека определяется не столько календарным, сколько биологическим возрастом. Если вести здоровый образ жизни, подразумевающий регулярные умеренные физические упражнения, отсутствие вредных привычек (курение и алкоголь), правильно питаться и заниматься полезным делом, в первую очередь умственным трудом, то можно рассчитывать на крепкое здоровье и долгие годы активной жизни", - считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт и кардиолог Азизхон Аскаров.Эксперт добавил, что немало важным является регулярное обследование всех систем организма в рамках диспансеризации. Кроме того, по словам Аскарова, необходимо отлеживать показатели здоровья, особенно в возрасте от 40 лет, основными являются артериальное давления, общий холестерин и глюкоза.Чтобы предотвратить преждевременное старение, необходимо также сохранять здоровый оптимизм и своевременно подходить к выявлению и коррекции нарушений, резюмировал он.По мнению врача общей практики Марии Евсюковой, для поддержания физической активности и интереса к жизни в пожилом возрасте следует уже сейчас соблюдать несколько полезных привычек.Во-первых, активно двигаться в течение дня. Популярные 10 тысяч шагов в день обеспечат здоровый обмен веществ и полноценную работу всего организма. Во-вторых, исключить курение и алкоголь, которые приводят к физическому старению, и минимизировать стресс, отвлекаясь от него с помощью приятных дел и забот.Кроме того, важно выбирать качественные продукты и насыщать свой рацион "правильным топливом" – овощами, цельнозерновыми и чистой водой. Спасть достаточное количество часов и не пренебрегать отдыхом.Также важно нагружать свой ум – читать, путешествовать, разнообразить рутину и привычки, знакомиться с новыми людьми и развиваться в хобби, подчеркнула специалист.Евсюкова также рекомендовала избегать ятрофобии, то есть боязни врачей и профилактических осмотров. По ее словам, именно это мешает своевременно выявлять и лечить заболевания, которые значительно снижают качество жизни человека.Ранее кардиолог дал советы по защите сердца в период надвигающихся холодов и стрессовых ситуаций.

https://crimea.ria.ru/20220311/uchenye-nazvali-retsept-dolgoletiya-1122645964.html

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-proverit-skorost-stareniya-mozga-1125004268.html

https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта