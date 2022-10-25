Рейтинг@Mail.ru
Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/toplivo-dolgoletiya-vrachi-rasskazali-kak-prodlit-molodost-1125071838.html
Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость
Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость
Качество прожитых лет намного важнее их количества. Но для того, чтобы долголетие было в радость, необходимо освоить ряд несложных привычек. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T20:37
2022-10-25T20:37
общество
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097175_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_43113095260139377d069418840ea6b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Качество прожитых лет намного важнее их количества. Но для того, чтобы долголетие было в радость, необходимо освоить ряд несложных привычек. Об этом со ссылкой на врачей пишет "Аргументы и факты".По словам специалистов, осваивать новые полезные привычки нужно как можно раньше, чтобы по достижению среднего возраста поводов для беспокойства и жалоб было как можно меньше."Здоровье человека определяется не столько календарным, сколько биологическим возрастом. Если вести здоровый образ жизни, подразумевающий регулярные умеренные физические упражнения, отсутствие вредных привычек (курение и алкоголь), правильно питаться и заниматься полезным делом, в первую очередь умственным трудом, то можно рассчитывать на крепкое здоровье и долгие годы активной жизни", - считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт и кардиолог Азизхон Аскаров.Эксперт добавил, что немало важным является регулярное обследование всех систем организма в рамках диспансеризации. Кроме того, по словам Аскарова, необходимо отлеживать показатели здоровья, особенно в возрасте от 40 лет, основными являются артериальное давления, общий холестерин и глюкоза.Чтобы предотвратить преждевременное старение, необходимо также сохранять здоровый оптимизм и своевременно подходить к выявлению и коррекции нарушений, резюмировал он.По мнению врача общей практики Марии Евсюковой, для поддержания физической активности и интереса к жизни в пожилом возрасте следует уже сейчас соблюдать несколько полезных привычек.Во-первых, активно двигаться в течение дня. Популярные 10 тысяч шагов в день обеспечат здоровый обмен веществ и полноценную работу всего организма. Во-вторых, исключить курение и алкоголь, которые приводят к физическому старению, и минимизировать стресс, отвлекаясь от него с помощью приятных дел и забот.Кроме того, важно выбирать качественные продукты и насыщать свой рацион "правильным топливом" – овощами, цельнозерновыми и чистой водой. Спасть достаточное количество часов и не пренебрегать отдыхом.Также важно нагружать свой ум – читать, путешествовать, разнообразить рутину и привычки, знакомиться с новыми людьми и развиваться в хобби, подчеркнула специалист.Евсюкова также рекомендовала избегать ятрофобии, то есть боязни врачей и профилактических осмотров. По ее словам, именно это мешает своевременно выявлять и лечить заболевания, которые значительно снижают качество жизни человека.Ранее кардиолог дал советы по защите сердца в период надвигающихся холодов и стрессовых ситуаций.
https://crimea.ria.ru/20220311/uchenye-nazvali-retsept-dolgoletiya-1122645964.html
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-proverit-skorost-stareniya-mozga-1125004268.html
https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097175_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e492c742ed867fcff530d0e8d12d608d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, совет эксперта
Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость

Терапевты рассказали о секретах счастливого долголетия

20:37 25.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПожилой мужчина в шляпе
Пожилой мужчина в шляпе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Качество прожитых лет намного важнее их количества. Но для того, чтобы долголетие было в радость, необходимо освоить ряд несложных привычек. Об этом со ссылкой на врачей пишет "Аргументы и факты".
По словам специалистов, осваивать новые полезные привычки нужно как можно раньше, чтобы по достижению среднего возраста поводов для беспокойства и жалоб было как можно меньше.
Объятия
11 марта, 21:26
Ученые назвали "рецепт" долголетия
"Здоровье человека определяется не столько календарным, сколько биологическим возрастом. Если вести здоровый образ жизни, подразумевающий регулярные умеренные физические упражнения, отсутствие вредных привычек (курение и алкоголь), правильно питаться и заниматься полезным делом, в первую очередь умственным трудом, то можно рассчитывать на крепкое здоровье и долгие годы активной жизни", - считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт и кардиолог Азизхон Аскаров.
Эксперт добавил, что немало важным является регулярное обследование всех систем организма в рамках диспансеризации. Кроме того, по словам Аскарова, необходимо отлеживать показатели здоровья, особенно в возрасте от 40 лет, основными являются артериальное давления, общий холестерин и глюкоза.
Чтобы предотвратить преждевременное старение, необходимо также сохранять здоровый оптимизм и своевременно подходить к выявлению и коррекции нарушений, резюмировал он.
XI международный IT-форум в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:37
Как проверить скорость старения мозга
По мнению врача общей практики Марии Евсюковой, для поддержания физической активности и интереса к жизни в пожилом возрасте следует уже сейчас соблюдать несколько полезных привычек.
Во-первых, активно двигаться в течение дня. Популярные 10 тысяч шагов в день обеспечат здоровый обмен веществ и полноценную работу всего организма. Во-вторых, исключить курение и алкоголь, которые приводят к физическому старению, и минимизировать стресс, отвлекаясь от него с помощью приятных дел и забот.
Кроме того, важно выбирать качественные продукты и насыщать свой рацион "правильным топливом" – овощами, цельнозерновыми и чистой водой. Спасть достаточное количество часов и не пренебрегать отдыхом.
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 21:31
Ученые назвали алкоголь от деменции
Также важно нагружать свой ум – читать, путешествовать, разнообразить рутину и привычки, знакомиться с новыми людьми и развиваться в хобби, подчеркнула специалист.
Евсюкова также рекомендовала избегать ятрофобии, то есть боязни врачей и профилактических осмотров. По ее словам, именно это мешает своевременно выявлять и лечить заболевания, которые значительно снижают качество жизни человека.
Ранее кардиолог дал советы по защите сердца в период надвигающихся холодов и стрессовых ситуаций.
 
ОбществоЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 25 октября
21:52Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма
21:23Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением
21:07В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
20:37Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость
20:27Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе
20:15Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста
20:11Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой
20:08Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
20:03В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа
19:37Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
19:28Рассвет и Лунная Серенада: чем в этом году удивит крымский бал хризантем
19:11Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут
18:39Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю
18:30Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
18:07Коридор затмений благоприятен для России – астролог
18:01Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
17:53Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:42Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
17:24Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
Лента новостейМолния