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Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе
Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе
Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T20:27
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мелитополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Шесть человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
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мелитополь, происшествия, видео, визуал

Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе

20:27 25.10.2022 (обновлено: 20:29 25.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВзрыв у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Шесть человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
В Мелитополе произошел мощный взрыв - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:04
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
МелитопольПроисшествияВидеоВизуал
 
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