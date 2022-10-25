https://crimea.ria.ru/20221025/siloviki-opublikovali-kadry-momenta-vzryva-v-melitopole-1125085886.html

Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе

Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе

Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T20:27

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мелитополь

происшествия

видео

визуал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Силовые службы Запорожской области опубликовали видео момента взрыва у здания медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, на которых видно, что взрывное устройство сработало в припаркованных "Жигулях".По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Шесть человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.

https://crimea.ria.ru/20221025/v-melitopole-proizoshel-moschnyy-vzryv-1125067104.html

мелитополь

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2022

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мелитополь, происшествия, видео, визуал