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Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести
Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести
Количество пострадавших при взрыве машины у телецентра в Мелитополе выросло до шести, среди них 12-летний ребенок. Об этом сообщил начальник УВД по Мелитополю и РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T17:08
2022-10-25T17:08
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве машины у телецентра в Мелитополе выросло до шести, среди них 12-летний ребенок. Об этом сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.ЧП произошло во вторник утром. Неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, сейчас в МВД уточнили информацию.Правоохранительные органы устанавливают круг причастных к преступлению лиц.Несмотря на произошедшее, телекомпания продолжает работу.
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запорожская область, происшествия
Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести

МВД: число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести, среди них ребенок

17:08 25.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВзрыв у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве машины у телецентра в Мелитополе выросло до шести, среди них 12-летний ребенок. Об этом сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.
ЧП произошло во вторник утром. Неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, сейчас в МВД уточнили информацию.
В Мелитополе произошел мощный взрыв - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:04
В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
"В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок. То есть в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения", - сообщил Жидков в Telegram-канале МВД по региону.
Правоохранительные органы устанавливают круг причастных к преступлению лиц.
Несмотря на произошедшее, телекомпания продолжает работу.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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