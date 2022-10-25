https://crimea.ria.ru/20221025/kolichestvo-ranenykh-pri-vzryve-v-melitopole-vyroslo-do-shesti-1125082643.html

Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести

Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести

Количество пострадавших при взрыве машины у телецентра в Мелитополе выросло до шести, среди них 12-летний ребенок. Об этом сообщил начальник УВД по Мелитополю и РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T17:08

2022-10-25T17:08

2022-10-25T17:08

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при взрыве машины у телецентра в Мелитополе выросло до шести, среди них 12-летний ребенок. Об этом сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.ЧП произошло во вторник утром. Неизвестные подорвали автомобиль у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании выбило окна и межкомнатные двери. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, сейчас в МВД уточнили информацию.Правоохранительные органы устанавливают круг причастных к преступлению лиц.Несмотря на произошедшее, телекомпания продолжает работу.

https://crimea.ria.ru/20221025/v-melitopole-proizoshel-moschnyy-vzryv-1125067104.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия