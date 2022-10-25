https://crimea.ria.ru/20221025/mishustin-rasskazal-o-denezhnom-dovolstvii-uchastnikov-svo-1125083440.html
Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
Денежное довольствие для мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей, деньги в полном объеме доведены до Минобороны. Об этом заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:42
михаил мишустин
министерство обороны рф
армия и флот
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Денежное довольствие для мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей, деньги в полном объеме доведены до Минобороны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на координационном совете по обеспечению потребностей войск.По словам Мишустина, членами координационного совета ведется мониторинг осуществления таких выплат, этим вопросом занимается Минфин совместно с Минобороны.Премьер также призвал увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, министерство обороны рф, армия и флот, частичная мобилизация
Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
Мишустин: все средства на денежное довольствие участникам СВО доведены до Минобороны