https://crimea.ria.ru/20221025/mishustin-rasskazal-o-denezhnom-dovolstvii-uchastnikov-svo-1125083440.html

Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО

Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО

Денежное довольствие для мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей, деньги в полном объеме доведены до Минобороны. Об этом заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:42

михаил мишустин

министерство обороны рф

армия и флот

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Денежное довольствие для мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей, деньги в полном объеме доведены до Минобороны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на координационном совете по обеспечению потребностей войск.По словам Мишустина, членами координационного совета ведется мониторинг осуществления таких выплат, этим вопросом занимается Минфин совместно с Минобороны.Премьер также призвал увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.

https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство обороны рф, армия и флот, частичная мобилизация