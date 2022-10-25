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Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ
Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ
Россия должна ужесточить ответные меры из-за обстрелов новых регионов украинскими боевиками, нынешняя реакция недостаточна. Такое мнение глава Чеченской... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T11:39
2022-10-25T11:39
рамзан кадыров
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Россия должна ужесточить ответные меры из-за обстрелов новых регионов украинскими боевиками, нынешняя реакция недостаточна. Такое мнение глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озвучил в своем Telegram-канале.Он призвал ужесточить ответные меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", и подчеркнул, что против России уже долгие годы идет холодная война, целью которой является уничтожение РФ. Также Кадыров выразил уверенность, что "боятся нечего" и "хуже уже не будет", поскольку у Европы нет сил: "Что они, своих ЛГБТ-шников отправят воевать с нами?", - задался вопросом глава Чечни.Глава региона также подчеркнул, что сегодня в зоне проведения спецоперации находится множество чеченских бойцов, в том числе добровольцев, при этом призвал всех неравнодушных пополнять добровольческие ряды:"Они стреляют по нашим регионом. И спецоперация идет на нашей территории. Это не война РФ. Это война христиан и мусульман с сатанизмом. Сегодня христиане и мусульмане должны объединится. Что вы хотите друг за друга выйти замуж? Или чтобы ваши сыновья выходили замуж? В военкоматах очередь должна быть, если мы на самом деле любим свою религию. Мы сегодня в первую очередь защищаем религию и семейные ценности", - убежден Кадыров.Ранее, оценивая проведение частичной мобилизацию в РФ, Кадыров заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня вокруг России, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны являются для нее жизненно необходимыми.
https://crimea.ria.ru/20211217/milonov-grozit-lgbt-propagandistam-ugolovnymi-delami-1121778603.html
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рамзан кадыров, украина, специальная военная операция рф на украине
Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ

Кадыров: ответ РФ на обстрелы новых регионов недостаточен

11:39 25.10.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова
Пресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Россия должна ужесточить ответные меры из-за обстрелов новых регионов украинскими боевиками, нынешняя реакция недостаточна. Такое мнение глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озвучил в своем Telegram-канале.

"Мы уже объявили военное положение в тех районах, которые граничат с Украиной, но они не стесняясь стреляют по мирным гражданам, уничтожают социальные объекты, уничтожают стариков и детей", - считает Кадыров.

Он призвал ужесточить ответные меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", и подчеркнул, что против России уже долгие годы идет холодная война, целью которой является уничтожение РФ. Также Кадыров выразил уверенность, что "боятся нечего" и "хуже уже не будет", поскольку у Европы нет сил: "Что они, своих ЛГБТ-шников отправят воевать с нами?", - задался вопросом глава Чечни.
" Я даю слово Рамзана Кадырова: мы их уничтожим. Сколько бы их ни было. Сколько бы туда не отправляли своих войск, инструкторов, техники - трофеи будут. Сделаем в каждом регионе музей этой техники после войны", - пообещал он.
Глава региона также подчеркнул, что сегодня в зоне проведения спецоперации находится множество чеченских бойцов, в том числе добровольцев, при этом призвал всех неравнодушных пополнять добровольческие ряды:
"Они стреляют по нашим регионом. И спецоперация идет на нашей территории. Это не война РФ. Это война христиан и мусульман с сатанизмом. Сегодня христиане и мусульмане должны объединится. Что вы хотите друг за друга выйти замуж? Или чтобы ваши сыновья выходили замуж? В военкоматах очередь должна быть, если мы на самом деле любим свою религию. Мы сегодня в первую очередь защищаем религию и семейные ценности", - убежден Кадыров.
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Ранее, оценивая проведение частичной мобилизацию в РФ, Кадыров заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня вокруг России, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны являются для нее жизненно необходимыми.
 
Рамзан КадыровУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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