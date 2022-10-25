https://crimea.ria.ru/20221025/kadyrov-prizval-k-zhestkim-otvetam-na-obstrely-novykh-regionov-rf-1125070411.html

Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ

Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ

Россия должна ужесточить ответные меры из-за обстрелов новых регионов украинскими боевиками, нынешняя реакция недостаточна. Такое мнение глава Чеченской... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T11:39

2022-10-25T11:39

2022-10-25T11:39

рамзан кадыров

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Россия должна ужесточить ответные меры из-за обстрелов новых регионов украинскими боевиками, нынешняя реакция недостаточна. Такое мнение глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озвучил в своем Telegram-канале.Он призвал ужесточить ответные меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", и подчеркнул, что против России уже долгие годы идет холодная война, целью которой является уничтожение РФ. Также Кадыров выразил уверенность, что "боятся нечего" и "хуже уже не будет", поскольку у Европы нет сил: "Что они, своих ЛГБТ-шников отправят воевать с нами?", - задался вопросом глава Чечни.Глава региона также подчеркнул, что сегодня в зоне проведения спецоперации находится множество чеченских бойцов, в том числе добровольцев, при этом призвал всех неравнодушных пополнять добровольческие ряды:"Они стреляют по нашим регионом. И спецоперация идет на нашей территории. Это не война РФ. Это война христиан и мусульман с сатанизмом. Сегодня христиане и мусульмане должны объединится. Что вы хотите друг за друга выйти замуж? Или чтобы ваши сыновья выходили замуж? В военкоматах очередь должна быть, если мы на самом деле любим свою религию. Мы сегодня в первую очередь защищаем религию и семейные ценности", - убежден Кадыров.Ранее, оценивая проведение частичной мобилизацию в РФ, Кадыров заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня вокруг России, угрожает ее безопасности, и масштабные действия по защите целостности страны являются для нее жизненно необходимыми.

https://crimea.ria.ru/20211217/milonov-grozit-lgbt-propagandistam-ugolovnymi-delami-1121778603.html

украина

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рамзан кадыров, украина, специальная военная операция рф на украине