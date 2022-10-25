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Главные события и заявления дня: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Главные события и заявления дня: 25 октября
Главные события и заявления дня: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Главные события и заявления дня: 25 октября
Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе". Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России. Российские войска уничтожили... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T22:01
2022-10-25T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе". Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России. Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе. Взрыв в Мелитополе: пострадали люди и имущество. В правительстве РФ призвали масштабировать производство снаряжения для мобилизованных. На переправе в Крыму грузовики стала проверять фура-сканер. В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаила Ульянова.Он также перечислил объекты, на которых намерена побывать миссия, и назвал предварительные сроки предоставления результатов ее работы.Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России Эксперты ЕК разрабатывают правовую базу, которая позволит конфисковать российские активы в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Наша цель – не только заморозка, но и конфискация активов… Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты", – сказала фон дер Ляйен.Она также прокомментировала желание и возможности лишить Россию активов.Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений, а также стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России."Также поражены &lt;...&gt; живая сила и военная техника в 182-х районах", – уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Взрыв в Мелитополе: пострадали люди и имущество Утром в Мелитополе возле офиса телекомпании "ЗаТВ" произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в горадминистрации. Позже стало известно, что взорвался автомобиль, взрывная волна повредила здание телекомпании и пострадали люди."Мощность составила 1,5 – 2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали пять человек – сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители", – сообщил член ОП РФ Александр Малькевич.Позже в мелитопольском УВД рассказали, что раненых людей больше. В правительстве РФ призвали масштабировать производство снаряжения для мобилизованных Масштаб выпуска снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для мобилизованных необходимо расширить, подключив все мощности легкой промышленности во всех регионах страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России.Он также сообщил о возможностях бюджета для закупки всего этого у предприятий.На переправе в Крыму грузовики стала проверять фура-сканер На паромной переправе в Керчи появился мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК), теперь он проверяет фуры перед отправкой паромом на материк. Об этом рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.Он также рассказал об альтернативных маршрутах на материк.В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год В Крыму отказались от бюджетных расходов на празднование Нового года. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Он также сообщил о том, как рекомендуют проводить Новый год предпринимателям.
https://crimea.ria.ru/20221025/staraya-pesnya-o-glavnom-zelenskiy-snova-fantaziruet-o-kryme-1125074593.html
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 25 октября

Главные события и заявления пятницы, 25 октября

22:01 25.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
Здание штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе". Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России. Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе. Взрыв в Мелитополе: пострадали люди и имущество. В правительстве РФ призвали масштабировать производство снаряжения для мобилизованных. На переправе в Крыму грузовики стала проверять фура-сканер. В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"
Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаила Ульянова.
Он также перечислил объекты, на которых намерена побывать миссия, и назвал предварительные сроки предоставления результатов ее работы.
Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России
Эксперты ЕК разрабатывают правовую базу, которая позволит конфисковать российские активы в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Наша цель – не только заморозка, но и конфискация активов… Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты", – сказала фон дер Ляйен.
Она также прокомментировала желание и возможности лишить Россию активов.
Президент Украины Владимир Зеленский
14:32
Старая песня о главном: Зеленский снова фантазирует о Крыме
Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе
ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений, а также стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Также поражены <...> живая сила и военная техника в 182-х районах", – уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Взрыв в Мелитополе: пострадали люди и имущество
Утром в Мелитополе возле офиса телекомпании "ЗаТВ" произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в горадминистрации. Позже стало известно, что взорвался автомобиль, взрывная волна повредила здание телекомпании и пострадали люди.
"Мощность составила 1,5 – 2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали пять человек – сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители", – сообщил член ОП РФ Александр Малькевич.
Позже в мелитопольском УВД рассказали, что раненых людей больше.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:55
"Грязная" бомба: что это и чем грозит
В правительстве РФ призвали масштабировать производство снаряжения для мобилизованных
Масштаб выпуска снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для мобилизованных необходимо расширить, подключив все мощности легкой промышленности во всех регионах страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России.
"Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска в полномасштабном формате, запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. <...> Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", – сказал Мишустин.
Он также сообщил о возможностях бюджета для закупки всего этого у предприятий.
Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:08
Количество раненых при взрыве в Мелитополе выросло до шести
На переправе в Крыму грузовики стала проверять фура-сканер
На паромной переправе в Керчи появился мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК), теперь он проверяет фуры перед отправкой паромом на материк. Об этом рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
"5-6 автомобилей в час он досматривает. Это те автомобили, которые осуществляют движение груженые", – уточнил Лукашенко.
Он также рассказал об альтернативных маршрутах на материк.
В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год В Крыму отказались от бюджетных расходов на празднование Нового года. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
"Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте <...> Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды", – сообщил Константинов.
Он также сообщил о том, как рекомендуют проводить Новый год предпринимателям.
Частичное солнечное затмение
18:07
Коридор затмений благоприятен для России – астролог
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 25 октября
21:52Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма
21:23Песок против жира: ученые предложили необычный способ борьбы с ожирением
21:07В Краснодарском крае ввели ограничение для движения фур
20:37Топливо долголетия: врачи рассказали, как продлить молодость
20:27Силовики опубликовали кадры момента взрыва в Мелитополе
20:15Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста
20:11Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой
20:08Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
20:03В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа
19:37Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
19:28Рассвет и Лунная Серенада: чем в этом году удивит крымский бал хризантем
19:11Запорожская АЭС: что будет, если дамбу взорвут
18:39Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 5 млн за неделю
18:30Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
18:07Коридор затмений благоприятен для России – астролог
18:01Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
17:53Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
17:42Мишустин рассказал о денежном довольствии участников СВО
17:24Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
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