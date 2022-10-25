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Главные события и заявления дня: 25 октября

Главные события и заявления дня: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Главные события и заявления дня: 25 октября

Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе". Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России. Российские войска уничтожили... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T22:01

2022-10-25T22:01

2022-10-25T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе". Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России. Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе. Взрыв в Мелитополе: пострадали люди и имущество. В правительстве РФ призвали масштабировать производство снаряжения для мобилизованных. На переправе в Крыму грузовики стала проверять фура-сканер. В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Эксперты МАГАТЭ едут в Киев из-за сообщений о "грязной бомбе"Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые воды после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы", об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаила Ульянова.Он также перечислил объекты, на которых намерена побывать миссия, и назвал предварительные сроки предоставления результатов ее работы.Глава Еврокомиссии заявила о намерении конфисковать активы России Эксперты ЕК разрабатывают правовую базу, которая позволит конфисковать российские активы в Европе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Наша цель – не только заморозка, но и конфискация активов… Мы работаем над этим, создали рабочую группу. Также работают международные эксперты", – сказала фон дер Ляйен.Она также прокомментировала желание и возможности лишить Россию активов.Российские войска уничтожили вертолетную стоянку ВСУ в Донбассе ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, 68 артиллерийских подразделений, а также стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России."Также поражены <...> живая сила и военная техника в 182-х районах", – уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Взрыв в Мелитополе: пострадали люди и имущество Утром в Мелитополе возле офиса телекомпании "ЗаТВ" произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в горадминистрации. Позже стало известно, что взорвался автомобиль, взрывная волна повредила здание телекомпании и пострадали люди."Мощность составила 1,5 – 2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали пять человек – сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители", – сообщил член ОП РФ Александр Малькевич.Позже в мелитопольском УВД рассказали, что раненых людей больше. В правительстве РФ призвали масштабировать производство снаряжения для мобилизованных Масштаб выпуска снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для мобилизованных необходимо расширить, подключив все мощности легкой промышленности во всех регионах страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России.Он также сообщил о возможностях бюджета для закупки всего этого у предприятий.На переправе в Крыму грузовики стала проверять фура-сканер На паромной переправе в Керчи появился мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК), теперь он проверяет фуры перед отправкой паромом на материк. Об этом рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.Он также рассказал об альтернативных маршрутах на материк.В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год В Крыму отказались от бюджетных расходов на празднование Нового года. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Он также сообщил о том, как рекомендуют проводить Новый год предпринимателям.

https://crimea.ria.ru/20221025/staraya-pesnya-o-glavnom-zelenskiy-snova-fantaziruet-o-kryme-1125074593.html

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

https://crimea.ria.ru/20221025/kolichestvo-ranenykh-pri-vzryve-v-melitopole-vyroslo-do-shesti-1125082643.html

https://crimea.ria.ru/20221025/koridor-zatmeniy-blagopriyaten-dlya-rossii--astrolog-1125084013.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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