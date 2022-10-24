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В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение
В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил передавать на фронт военное... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T13:43
2022-10-24T13:43
2022-10-24T13:56
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил передавать на фронт военное снаряжение, которое продают в российских магазинах по завышенным ценам. Кабанов напомнил, что после начала специальной военной операции и частичной мобилизации в торговых сетях по всей России начали отмечать многократное повышение цена на военную амуницию. Однако решительных мер по-прежнему не принято, отметил он.По его мнению, заняться выявлением подобных нарушений со стороны предпринимателей должны сотрудники ФАС, МВД и региональные органы власти, отвечающие за торговлю и рынки."Очень хорошо и правильно, что депутаты ходят по магазинам и рынкам в разных регионах, выявляя и фиксируя нарушения. Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки", - написало общественник в своем Telegram-канале.По его мнению, реализуемый по незаконно завышенным ценам товар необходимо изымать на основании существующих правовых механизмов и передавать участникам боевых действий, обеспечив им достойные условия и безопасность.В конце сентября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы заявила о проверке российских торговых сетей на предмет завышения цен на армейскую экипировку в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы.
https://crimea.ria.ru/20220930/fas-proverit-tseny-na-armeyskuyu-ekipirovku-v-magazinakh-rossii-1124670310.html
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
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общество, экономика
В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение
Изымать и передавать на фронт: в СПЧ назвали способ борьбы с завышением цен на амуницию
13:43 24.10.2022 (обновлено: 13:56 24.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил передавать на фронт военное снаряжение, которое продают в российских магазинах по завышенным ценам.
Кабанов напомнил, что после начала специальной военной операции и частичной мобилизации в торговых сетях по всей России начали отмечать многократное повышение цена на военную амуницию. Однако решительных мер по-прежнему не принято, отметил он.
По его мнению, заняться выявлением подобных нарушений со стороны предпринимателей должны сотрудники ФАС, МВД и региональные органы власти, отвечающие за торговлю и рынки.
"Очень хорошо и правильно, что депутаты ходят по магазинам и рынкам в разных регионах, выявляя и фиксируя нарушения. Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки", - написало общественник в своем Telegram-канале.
По его мнению, реализуемый по незаконно завышенным ценам товар необходимо изымать на основании существующих правовых механизмов и передавать участникам боевых действий, обеспечив им достойные условия и безопасность.
В конце сентября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы заявила
о проверке российских торговых сетей на предмет завышения цен на армейскую экипировку в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы.