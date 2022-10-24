https://crimea.ria.ru/20221024/v-spch-nazvali-sposob-borotsya-s-zavysheniem-tsen-na-voennoe-snaryazhenie-1125056302.html

В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение

В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение - РИА Новости Крым, 24.10.2022

В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил передавать на фронт военное... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T13:43

2022-10-24T13:43

2022-10-24T13:56

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил передавать на фронт военное снаряжение, которое продают в российских магазинах по завышенным ценам. Кабанов напомнил, что после начала специальной военной операции и частичной мобилизации в торговых сетях по всей России начали отмечать многократное повышение цена на военную амуницию. Однако решительных мер по-прежнему не принято, отметил он.По его мнению, заняться выявлением подобных нарушений со стороны предпринимателей должны сотрудники ФАС, МВД и региональные органы власти, отвечающие за торговлю и рынки."Очень хорошо и правильно, что депутаты ходят по магазинам и рынкам в разных регионах, выявляя и фиксируя нарушения. Но все-таки ходить должны сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти, отвечающих за торговлю и рынки", - написало общественник в своем Telegram-канале.По его мнению, реализуемый по незаконно завышенным ценам товар необходимо изымать на основании существующих правовых механизмов и передавать участникам боевых действий, обеспечив им достойные условия и безопасность.В конце сентября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы заявила о проверке российских торговых сетей на предмет завышения цен на армейскую экипировку в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы.

https://crimea.ria.ru/20220930/fas-proverit-tseny-na-armeyskuyu-ekipirovku-v-magazinakh-rossii-1124670310.html

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика