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ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России
ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России
Федеральная антимонопольная служба проверяет российские торговые сети на предмет завышения цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T09:43
2022-09-30T10:08
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба проверяет российские торговые сети на предмет завышения цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ведомства."В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции", – говорится в сообщении ФАС.Отмечается, что под проверку попадают "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI". Для этого магазины должны предоставить ФАС необходимую для анализа цен информацию с пояснениями, в том числе сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь 2022 года.При обнаружении нарушений, ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Кроме того, ФАС напомнила продавцам о недопустимости повышения цен в ситуации роста спроса на товар.Ранее глава Крыма Аксенов сообщил о снабжении мобилизованных граждан необходимой экипировкой.
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
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российская федерация (россия, рф)
ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России

ФАС проверит обоснованность цен на армейские товары в крупных торговых сетях России

09:43 30.09.2022 (обновлено: 10:08 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба проверяет российские торговые сети на предмет завышения цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции", – говорится в сообщении ФАС.
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Отмечается, что под проверку попадают "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI". Для этого магазины должны предоставить ФАС необходимую для анализа цен информацию с пояснениями, в том числе сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь 2022 года.
При обнаружении нарушений, ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Кроме того, ФАС напомнила продавцам о недопустимости повышения цен в ситуации роста спроса на товар.
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