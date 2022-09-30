https://crimea.ria.ru/20220930/fas-proverit-tseny-na-armeyskuyu-ekipirovku-v-magazinakh-rossii-1124670310.html

ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России

ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России - РИА Новости Крым, 30.09.2022

ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России

Федеральная антимонопольная служба проверяет российские торговые сети на предмет завышения цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T09:43

2022-09-30T09:43

2022-09-30T10:08

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба проверяет российские торговые сети на предмет завышения цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ведомства."В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции", – говорится в сообщении ФАС.Отмечается, что под проверку попадают "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI". Для этого магазины должны предоставить ФАС необходимую для анализа цен информацию с пояснениями, в том числе сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь 2022 года.При обнаружении нарушений, ведомство примет меры антимонопольного реагирования. Кроме того, ФАС напомнила продавцам о недопустимости повышения цен в ситуации роста спроса на товар.Ранее глава Крыма Аксенов сообщил о снабжении мобилизованных граждан необходимой экипировкой.

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https://crimea.ria.ru/20220912/ubiystvo-zamglavy-novoy-kakhovki-gura-okazalos-instsenirovkoy--smi-1124476351.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф)