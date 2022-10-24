https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-pensioner-zabil-do-smerti-zhenu-i-zastrelil-sosedku-1125054201.html

В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку

В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку - РИА Новости Крым, 24.10.2022

В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку

Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T13:01

2022-10-24T13:01

2022-10-24T13:01

закон и право

происшествия

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле этого года в селе Шубино Кировского района.В тот же день обвиняемый спровоцировал конфликт с 82-летней соседкой и застрелил ее из охотничьего ружья.Мужчина обвиняется п двум статьям: "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд РК.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, евпаторийский суд вынес приговор местному жителю за убийство и расчленение жены.

https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, происшествия, крым, прокуратура республики крым