https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-pensioner-zabil-do-smerti-zhenu-i-zastrelil-sosedku-1125054201.html
В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку
В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку
Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T13:01
2022-10-24T13:01
2022-10-24T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле этого года в селе Шубино Кировского района.В тот же день обвиняемый спровоцировал конфликт с 82-летней соседкой и застрелил ее из охотничьего ружья.Мужчина обвиняется п двум статьям: "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд РК.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, евпаторийский суд вынес приговор местному жителю за убийство и расчленение жены.
https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html
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закон и право, происшествия, крым, прокуратура республики крым
В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку
В Крыму будут судить пенсионера, до смерти забившего жену и застрелившего соседку
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле этого года в селе Шубино Кировского района.
"По версии следствия, пенсионер, поссорившись со своей супругой, нанес ей множественные удары руками и неустановленным предметом по голове. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице, не приходя в сознание", – уточняет ведомство.
В тот же день обвиняемый спровоцировал конфликт с 82-летней соседкой и застрелил ее из охотничьего ружья.
Мужчина обвиняется п двум статьям: "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд РК.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, евпаторийский суд вынес приговор местному жителю за убийство и расчленение жены.