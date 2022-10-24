https://crimea.ria.ru/20221024/tri-poiskovykh-operatsii-v-gorakh-kryma--chetvero-spasennykh-1125050358.html
Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
Три поисковых операции прошли в горах Крыма в воскресенье, спасены четыре человека. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T09:29
2022-10-24T09:29
2022-10-24T09:29
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Три поисковых операции прошли в горах Крыма в воскресенье, спасены четыре человека. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Так, накануне днем в службу спасения поступило сообщение о том, что в Бахчисарае при подъеме на скалы "Сфинкс" женщина сломала ногу. На помощь пострадавшей оперативно была направлена группа спасателей."По прибытии к месту происшествия спасатели совместно с сотрудниками "Крым-Спас" нашли пострадавшую и сопроводили ее к автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении.Позже помощь бахчисарайских сотрудников МЧС понадобилась в селе Высокое, где заблудилась женщина. По итогам поисковых работ ее нашли и вывели в безопасное место. Всего в операции были задействованы 12 человек и три единицы техники.Еще одна поисково-спасательная операция прошла вечером в Симферопольском районе – в районе села Новозбруевка потерялись двое туристов. Их также нашли и сопроводили к личному автомобилю, помощь врачей не понадобилась.
https://crimea.ria.ru/20220718/zabludilsya-i-chut-ne-zamerz-v-gorakh-kryma-nochyu-spasli-turista-1123879288.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, происшествия, крым
Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
МЧС: в горах Крыма спасены четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Три поисковых операции прошли в горах Крыма в воскресенье, спасены четыре человека. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Так, накануне днем в службу спасения поступило сообщение о том, что в Бахчисарае при подъеме на скалы "Сфинкс" женщина сломала ногу. На помощь пострадавшей оперативно была направлена группа спасателей.
"По прибытии к месту происшествия спасатели совместно с сотрудниками "Крым-Спас" нашли пострадавшую и сопроводили ее к автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении.
Позже помощь бахчисарайских сотрудников МЧС понадобилась в селе Высокое, где заблудилась женщина. По итогам поисковых работ ее нашли и вывели в безопасное место. Всего в операции были задействованы 12 человек и три единицы техники.
Еще одна поисково-спасательная операция прошла вечером в Симферопольском районе – в районе села Новозбруевка потерялись двое туристов. Их также нашли и сопроводили к личному автомобилю, помощь врачей не понадобилась.