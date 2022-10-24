https://crimea.ria.ru/20221024/skolkim-krymchanam-pridut-povestki-v-khode-osennego-prizyva--komissariat-1125063256.html
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
В 2022 году плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан в возрасте от 17 до 27 лет, об этом в эфире телеканала "Крым24" сообщил врио военного... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T18:02
2022-10-24T18:02
2022-10-24T18:02
армия и флот
крым
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан в возрасте от 17 до 27 лет, об этом в эфире телеканала "Крым24" сообщил врио военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов.Кутузов напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина начало осеннего призыва на срочную службу перенесено на 1 ноября. По его словам, это необходимо для предотвращения путаницы в период проведения частичной мобилизации и планового призыва граждан на срочную службу. Окончание призывных мероприятий запланировано на 31 декабря.Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников >>"Плановой мобилизации подлежат граждане, не прибывающие в запасе, от 17 до 27 лет. В этом году количество призывников составит около 2,5 тысяч человек", – уточнил он.Кроме того, Кутузов подчеркнул, что все призванные граждане будут проходить службу только на территории Российской Федерации, а для их отправления в зону специальной военной операции необходимо соблюдение нескольких условий, в первую очередь, инициативы самого военнослужащего.Ранее Кутузов заявил, что план по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен.
https://crimea.ria.ru/20221001/gde-budut-sluzhit-srochniki-osennego-prizyva--genshtab-vs-rf-1124683605.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, крым, частичная мобилизация
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
Врио военного комиссара Кутузов: в ходе осеннего призыва призовут более 2 тыс. крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан в возрасте от 17 до 27 лет, об этом в эфире телеканала "Крым24" сообщил врио военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов.
Кутузов напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина начало осеннего призыва на срочную службу перенесено на 1 ноября. По его словам, это необходимо для предотвращения путаницы в период проведения частичной мобилизации
и планового призыва граждан на срочную службу. Окончание призывных мероприятий запланировано на 31 декабря.
"Плановой мобилизации подлежат граждане, не прибывающие в запасе, от 17 до 27 лет. В этом году количество призывников составит около 2,5 тысяч человек", – уточнил он.
Кроме того, Кутузов подчеркнул, что все призванные граждане будут проходить службу только на территории Российской Федерации, а для их отправления в зону специальной военной операции необходимо соблюдение нескольких условий, в первую очередь, инициативы самого военнослужащего.
"Спустя три месяца с начала службы у срочников будет возможность обратиться к командованию и реализовать свое право на заключение контракта с выбором места прохождения службы, в том числе для выполнения задач специальной военной операции. – сказал полковник. – Отправиться на службу по контракту раньше, чем через три месяца после начала службы, могут только призывники с высшим образованием".