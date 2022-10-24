Рейтинг@Mail.ru
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221024/skolkim-krymchanam-pridut-povestki-v-khode-osennego-prizyva--komissariat-1125063256.html
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
В 2022 году плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан в возрасте от 17 до 27 лет, об этом в эфире телеканала "Крым24" сообщил врио военного... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T18:02
2022-10-24T18:02
армия и флот
крым
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110773/04/1107730476_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_769db9f01d08d28d39e4a131ecda7ded.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан в возрасте от 17 до 27 лет, об этом в эфире телеканала "Крым24" сообщил врио военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов.Кутузов напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина начало осеннего призыва на срочную службу перенесено на 1 ноября. По его словам, это необходимо для предотвращения путаницы в период проведения частичной мобилизации и планового призыва граждан на срочную службу. Окончание призывных мероприятий запланировано на 31 декабря.Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников &gt;&gt;"Плановой мобилизации подлежат граждане, не прибывающие в запасе, от 17 до 27 лет. В этом году количество призывников составит около 2,5 тысяч человек", – уточнил он.Кроме того, Кутузов подчеркнул, что все призванные граждане будут проходить службу только на территории Российской Федерации, а для их отправления в зону специальной военной операции необходимо соблюдение нескольких условий, в первую очередь, инициативы самого военнослужащего.Ранее Кутузов заявил, что план по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен.
https://crimea.ria.ru/20221001/gde-budut-sluzhit-srochniki-osennego-prizyva--genshtab-vs-rf-1124683605.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110773/04/1107730476_0:0:4908:3680_1920x0_80_0_0_d486d10af55b9aa2aabaaf2dc2890c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, крым, частичная мобилизация
Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат

Врио военного комиссара Кутузов: в ходе осеннего призыва призовут более 2 тыс. крымчан

18:02 24.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В 2022 году плановому осеннему призыву подлежат 2,5 тысячи крымчан в возрасте от 17 до 27 лет, об этом в эфире телеканала "Крым24" сообщил врио военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов.
Кутузов напомнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина начало осеннего призыва на срочную службу перенесено на 1 ноября. По его словам, это необходимо для предотвращения путаницы в период проведения частичной мобилизации и планового призыва граждан на срочную службу. Окончание призывных мероприятий запланировано на 31 декабря.
Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников >>
"Плановой мобилизации подлежат граждане, не прибывающие в запасе, от 17 до 27 лет. В этом году количество призывников составит около 2,5 тысяч человек", – уточнил он.
Кроме того, Кутузов подчеркнул, что все призванные граждане будут проходить службу только на территории Российской Федерации, а для их отправления в зону специальной военной операции необходимо соблюдение нескольких условий, в первую очередь, инициативы самого военнослужащего.
"Спустя три месяца с начала службы у срочников будет возможность обратиться к командованию и реализовать свое право на заключение контракта с выбором места прохождения службы, в том числе для выполнения задач специальной военной операции. – сказал полковник. – Отправиться на службу по контракту раньше, чем через три месяца после начала службы, могут только призывники с высшим образованием".
Ранее Кутузов заявил, что план по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен.
Отправка призывников из Новосибирска в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 10:15
Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ
 
Армия и флотКрымЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Жителя Алушты отправили на 2,5 года в тюрьму за дискредитацию ВС РФ
18:02Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
17:49Суды Крыма эвакуированы
17:41Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
17:35Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ
17:26План по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен
17:06Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей
16:55Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО
16:37Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
16:36В Крыму задержан пособник "Исламского батальона "Крым" – ФСБ
16:21Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы
16:10Ремонт Крымского моста: строители начали сборку новых пролетов
15:28В Керчи простились с погибшим под Херсоном морпехом
14:54Заявления Минобороны о подготовке Киевом "грязной бомбы": главные тезисы
14:31В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверка
14:14Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей
13:58Более 20 снарядов HIMARS сбиты над Новой Каховкой и в ЛНР
13:43В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение
13:35ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ по четырем направлениям
13:13МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
Лента новостейМолния