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Как уберечь себя от негативных новостей – психологи - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Как уберечь себя от негативных новостей – психологи
Как уберечь себя от негативных новостей – психологи - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Как уберечь себя от негативных новостей – психологи
Психологи рапортуют, что на фоне тревожной новостной повестки россияне не могут переключится на нормальную жизнь и все чаще пребывают в состоянии стресса. Как... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T08:47
2022-10-24T08:47
общество
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 отк – РИА Новости Крым. Психологи рапортуют, что на фоне тревожной новостной повестки россияне не могут переключится на нормальную жизнь и все чаще пребывают в состоянии стресса. Как снизить неприятные эмоции от внешнего негатива, рассказали эксперты в московском пресс-центре МИА "Россия сегодня".Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко советует выделить себе в сутки условный "час тревоги".Мария Киселева, директор Института психолого-социальной работы, завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского медуниверситета имени Сеченова напротив рекомендует зациклиться на позитиве."Вспомните, что доставляло вам радость и в каком состоянии вы тогда находились? Уверена, что влюбленный человек вряд ли станет без конца листать новостную ленту, загоняя себя в тревогу. Вот эти состояния в себе необходимо вспомнить и зафиксировать", – говорит Киселева.По мнению директора Психологического института Российской академии образования, президента Российского психологического общества Юрия Зинченко, люди - не роботы и проживать всю эмоциональную палитру – это нормально."Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени испытывать тревогу или стресс. Вопрос в то, чтобы не загонять в него себя самим. Зачастую мы вовлечены в новости из простого желания все контролировать. И ошибочно полагаем, чем больше информации мы узнаем, тем больше шансов у нас будет уберечь себя от плохого. Переключаться надо просто: на вкусный ужин, хороший фильм, прогулку с собакой, объятья любимых. Если институт близких не помогает нужно обратиться к хорошему специалисту", – советует Юрий Зинченко.В одном специалисты уверены наверняка: меняются времена, политика, история – не меняются только наши чувства.
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общество, психология
Как уберечь себя от негативных новостей – психологи

Психологи назвали экологичные способы ухода от негативных новостей

08:47 24.10.2022
 
© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 отк – РИА Новости Крым. Психологи рапортуют, что на фоне тревожной новостной повестки россияне не могут переключится на нормальную жизнь и все чаще пребывают в состоянии стресса. Как снизить неприятные эмоции от внешнего негатива, рассказали эксперты в московском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко советует выделить себе в сутки условный "час тревоги".

"Определите себе конкретное время, когда вы будете читать или смотреть новости, понимая, что в это время вас может что-то сердить, беспокоить или вызывать любой негатив. При этом, строго по истечении времени отложите любые гаджеты и переключитесь на дом, семью. Займите себя чем-то расслабляющим и приятным, такой ритуал поможет уйти от бесконечного белого шума и научиться расслабляться", – уверена специалист.

Мария Киселева, директор Института психолого-социальной работы, завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского медуниверситета имени Сеченова напротив рекомендует зациклиться на позитиве.
"Вспомните, что доставляло вам радость и в каком состоянии вы тогда находились? Уверена, что влюбленный человек вряд ли станет без конца листать новостную ленту, загоняя себя в тревогу. Вот эти состояния в себе необходимо вспомнить и зафиксировать", – говорит Киселева.
По мнению директора Психологического института Российской академии образования, президента Российского психологического общества Юрия Зинченко, люди - не роботы и проживать всю эмоциональную палитру – это нормально.
"Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени испытывать тревогу или стресс. Вопрос в то, чтобы не загонять в него себя самим. Зачастую мы вовлечены в новости из простого желания все контролировать. И ошибочно полагаем, чем больше информации мы узнаем, тем больше шансов у нас будет уберечь себя от плохого. Переключаться надо просто: на вкусный ужин, хороший фильм, прогулку с собакой, объятья любимых. Если институт близких не помогает нужно обратиться к хорошему специалисту", – советует Юрий Зинченко.
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В одном специалисты уверены наверняка: меняются времена, политика, история – не меняются только наши чувства.
 
ОбществоПсихология
 
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