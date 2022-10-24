https://crimea.ria.ru/20221024/kak-uberech-sebya-ot-negativnykh-novostey--psikhologi-1125006196.html

Как уберечь себя от негативных новостей – психологи

Как уберечь себя от негативных новостей – психологи - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Как уберечь себя от негативных новостей – психологи

Психологи рапортуют, что на фоне тревожной новостной повестки россияне не могут переключится на нормальную жизнь и все чаще пребывают в состоянии стресса. Как... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T08:47

2022-10-24T08:47

2022-10-24T08:47

общество

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 отк – РИА Новости Крым. Психологи рапортуют, что на фоне тревожной новостной повестки россияне не могут переключится на нормальную жизнь и все чаще пребывают в состоянии стресса. Как снизить неприятные эмоции от внешнего негатива, рассказали эксперты в московском пресс-центре МИА "Россия сегодня".Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко советует выделить себе в сутки условный "час тревоги".Мария Киселева, директор Института психолого-социальной работы, завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского медуниверситета имени Сеченова напротив рекомендует зациклиться на позитиве."Вспомните, что доставляло вам радость и в каком состоянии вы тогда находились? Уверена, что влюбленный человек вряд ли станет без конца листать новостную ленту, загоняя себя в тревогу. Вот эти состояния в себе необходимо вспомнить и зафиксировать", – говорит Киселева.По мнению директора Психологического института Российской академии образования, президента Российского психологического общества Юрия Зинченко, люди - не роботы и проживать всю эмоциональную палитру – это нормально."Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени испытывать тревогу или стресс. Вопрос в то, чтобы не загонять в него себя самим. Зачастую мы вовлечены в новости из простого желания все контролировать. И ошибочно полагаем, чем больше информации мы узнаем, тем больше шансов у нас будет уберечь себя от плохого. Переключаться надо просто: на вкусный ужин, хороший фильм, прогулку с собакой, объятья любимых. Если институт близких не помогает нужно обратиться к хорошему специалисту", – советует Юрий Зинченко.В одном специалисты уверены наверняка: меняются времена, политика, история – не меняются только наши чувства.

https://crimea.ria.ru/20220918/kak-otlichit-depressiyu-ot-osenney-khandry-1124502285.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология