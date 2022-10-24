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И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь - РИА Новости Крым, 24.10.2022
И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
С наступлением холодов людям становится сложнее достичь максимального сексуального наслаждения. Об этом в эфире "Радио 1" рассказала врач-сексолог Юлия Варра. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T21:29
2022-10-24T21:29
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. С наступлением холодов людям становится сложнее достичь максимального сексуального наслаждения. Об этом в эфире "Радио 1" рассказала врач-сексолог Юлия Варра."В холодное время секс в принципе неудобен. Когда люди мерзнут, конечно, достичь оргазма не получится. Скорее негативно влияет на получение удовольствия от секса стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнерами, незнание своих эрогенных зон, но только не теплые носки", – пояснила врач в День любви к теплым вязаным носкам, который отмечается 24 октября.По словам Варры, когда женщина долго не получает оргазм, то ей показана терапия. Лечение состоит из психологической разгрузки и различных физических упражнений.
https://crimea.ria.ru/20221004/kak-ne-pozvolit-seksu-uyti-v-zimnyuyu-spyachku--vrach-dal-sovety-1124712564.html
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общество, совет эксперта
И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь

Сексолог пояснила, почему с наступлением холодов может страдать интимная жизнь

21:29 24.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодые люди в одном из парков Симферополя
Молодые люди в одном из парков Симферополя - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. С наступлением холодов людям становится сложнее достичь максимального сексуального наслаждения. Об этом в эфире "Радио 1" рассказала врач-сексолог Юлия Варра.
"В холодное время секс в принципе неудобен. Когда люди мерзнут, конечно, достичь оргазма не получится. Скорее негативно влияет на получение удовольствия от секса стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнерами, незнание своих эрогенных зон, но только не теплые носки", – пояснила врач в День любви к теплым вязаным носкам, который отмечается 24 октября.
Сон
4 октября, 21:56
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По словам Варры, когда женщина долго не получает оргазм, то ей показана терапия. Лечение состоит из психологической разгрузки и различных физических упражнений.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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