На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган
Эрдоган: Анкара выбрала сбалансированную политику и не испытывает проблем с газом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. Такое заявление в воскресенье сделал Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил в пятницу 14 октября по возвращению из Астаны.
Турецкий лидер также раскритиковал противников сбалансированной политики в отношении украинского кризиса во время выступления на открытии нескольких объектов в провинции Малатья.
"Отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис", – сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что благодаря сбалансированной политике, Анкара не только получила одобрение во всем мире, но и лишена необходимости "думать о том, как пережить грядущую зиму".
Он подчеркнул, что благодаря сбалансированной политике, Анкара не только получила одобрение во всем мире, но и лишена необходимости "думать о том, как пережить грядущую зиму".
"Проблем с газом у нас нет", – приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.
20 октября, 03:36Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта
13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. По мнению экспертов, проект интересен не только России, Турции и странам Европы. В его создании заинтересован весь газоносный район, который снабжает "Южный поток".