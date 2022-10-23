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На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган
На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.10.2022
На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган
Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. Такое заявление в воскресенье сделал Тайип... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T12:56
2022-10-23T12:56
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. Такое заявление в воскресенье сделал Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил в пятницу 14 октября по возвращению из Астаны.Турецкий лидер также раскритиковал противников сбалансированной политики в отношении украинского кризиса во время выступления на открытии нескольких объектов в провинции Малатья."Проблем с газом у нас нет", – приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. По мнению экспертов, проект интересен не только России, Турции и странам Европы. В его создании заинтересован весь газоносный район, который снабжает "Южный поток".
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реджеп тайип эрдоган, турция, политика, экономика
На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган

Эрдоган: Анкара выбрала сбалансированную политику и не испытывает проблем с газом

12:56 23.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. Такое заявление в воскресенье сделал Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил в пятницу 14 октября по возвращению из Астаны.
Турецкий лидер также раскритиковал противников сбалансированной политики в отношении украинского кризиса во время выступления на открытии нескольких объектов в провинции Малатья.
"Отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис", – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что благодаря сбалансированной политике, Анкара не только получила одобрение во всем мире, но и лишена необходимости "думать о том, как пережить грядущую зиму".
"Проблем с газом у нас нет", – приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.
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Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта
13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. По мнению экспертов, проект интересен не только России, Турции и странам Европы. В его создании заинтересован весь газоносный район, который снабжает "Южный поток".
 
Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияПолитикаЭкономика
 
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