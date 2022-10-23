https://crimea.ria.ru/20221023/na-stroitelstvo-gazovogo-khaba-v-turtsii-nadeyutsya-mnogie-strany--erdogan-1125045317.html

На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган

На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган - РИА Новости Крым, 23.10.2022

На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – Эрдоган

Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. Такое заявление в воскресенье сделал Тайип... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T12:56

2022-10-23T12:56

2022-10-23T12:56

реджеп тайип эрдоган

турция

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. Такое заявление в воскресенье сделал Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил в пятницу 14 октября по возвращению из Астаны.Турецкий лидер также раскритиковал противников сбалансированной политики в отношении украинского кризиса во время выступления на открытии нескольких объектов в провинции Малатья."Проблем с газом у нас нет", – приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.13 октября президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры. По мнению экспертов, проект интересен не только России, Турции и странам Европы. В его создании заинтересован весь газоносный район, который снабжает "Южный поток".

https://crimea.ria.ru/20221020/pochemu-erdogan-soglasilsya-na-predlozhenie-putina--mnenie-eksperta-1124982021.html

турция

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реджеп тайип эрдоган, турция, политика, экономика