https://crimea.ria.ru/20221023/my-ne-chuvstvuem-sebya-uschemlennymi-kak-zhivut-greki-v-krymu-1124961942.html
Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
Несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений между Москвой и Афинами, связи между народом Греции и представителями греческой диаспоры в России не... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T19:17
2022-10-23T19:17
2022-10-23T15:05
радио "спутник в крыму"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений между Москвой и Афинами, связи между народом Греции и представителями греческой диаспоры в России не утратили силу. Они выражают готовность поддерживать друг друга независимо от геополитической ситуации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя комитета госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям – председатель региональной национально-культурной республиканской автономии греков "Таврида" Иван Шонус.По словам Шонуса, в настоящее время Греция недружественна по отношению к России, но это касается властей страны, но не народа.Он напомнил, что у российской диаспоры в Греции много единомышленников, ведь с постсоветского пространства туда переехало до миллиона человек, а в регионах России были созданы культурные автономии греков, которые обладают весомым авторитетом."В Крыму есть национальная культурная автономия греков "Таврида" – одно из самых авторитетных объединений, и здесь мы не чувствуем себя ущемленными. А те, кто уехал, чувствуют. – Констатирует Шонус. – Греческие диаспоры есть и в Донецке, и в Луганске".Эксперт отметил, что греки Донбасса открыто высказываются в поддержку России и уже сегодня участвуют во многих публичных процессах. Вместе с тем, коренные греки поддерживали крымскую диаспору и в период присоединения республики к РФ. Укрепление связей привело к созданию первой политической пророссийской партии в парламенте республики.28 октября 1940 греки Крыма и России будут отмечать День Охи, годовщину отказа греческого правительства и народа добровольно впустить войска фашистской Италии на территорию государства, чтобы они могли занять стратегические позиции. В Греции праздник считается государственным.
https://crimea.ria.ru/20210225/Greki-v-Krymu-prosyat-otremontirovat-istoricheskie-zdaniya-v-Bakhchisarae-1119298653.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
Председатель автономии греков "Таврида" Шонус рассказал о жизни этноса в Крыму и России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым.
Несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений между Москвой и Афинами, связи между народом Греции и представителями греческой диаспоры в России не утратили силу. Они выражают готовность поддерживать друг друга независимо от геополитической ситуации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал зампредседателя комитета госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям – председатель региональной национально-культурной республиканской автономии греков "Таврида" Иван Шонус.
По словам Шонуса, в настоящее время Греция недружественна по отношению к России, но это касается властей страны, но не народа.
"Исторически Грецию и Россию связывают глубокие корни. Греки яро выступают в поддержку России и против ухудшения их экономического положения и энергетического кризиса", – сказал он и добавил, что в силу ослабленной действиями лидеров ЕС и США экономики, Греция остается государством-колонией. Сегодня проживающий на своей территории греческий народ вынужден работать на граждан других государств, которые активно скупают самое дорогое на полуострове – землю.
Он напомнил, что у российской диаспоры в Греции много единомышленников, ведь с постсоветского пространства туда переехало до миллиона человек, а в регионах России были созданы культурные автономии греков, которые обладают весомым авторитетом.
"В Крыму есть национальная культурная автономия греков "Таврида" – одно из самых авторитетных объединений, и здесь мы не чувствуем себя ущемленными. А те, кто уехал, чувствуют. – Констатирует Шонус. – Греческие диаспоры есть и в Донецке, и в Луганске".
Эксперт отметил, что греки Донбасса открыто высказываются в поддержку России и уже сегодня участвуют во многих публичных процессах. Вместе с тем, коренные греки поддерживали крымскую диаспору и в период присоединения республики к РФ. Укрепление связей привело к созданию первой политической пророссийской партии в парламенте республики.
"Мы ежегодного принимаем греков и в общении с ними добились того, что в Греции открылась единственная на сегодняшний день пророссийская политическая партия Российско-греческого союза, и это достижение", - отметил он.
28 октября 1940 греки Крыма и России будут отмечать День Охи, годовщину отказа греческого правительства и народа добровольно впустить войска фашистской Италии на территорию государства, чтобы они могли занять стратегические позиции. В Греции праздник считается государственным.