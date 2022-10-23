https://crimea.ria.ru/20221023/my-ne-chuvstvuem-sebya-uschemlennymi-kak-zhivut-greki-v-krymu-1124961942.html

Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму

Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму

Несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений между Москвой и Афинами, связи между народом Греции и представителями греческой диаспоры в России не... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T19:17

2022-10-23T19:17

2022-10-23T15:05

радио "спутник в крыму"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/82/1117298249_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_38d0ee30508ca7eb5a4247151055469c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на фактический разрыв дипломатических отношений между Москвой и Афинами, связи между народом Греции и представителями греческой диаспоры в России не утратили силу. Они выражают готовность поддерживать друг друга независимо от геополитической ситуации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя комитета госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям – председатель региональной национально-культурной республиканской автономии греков "Таврида" Иван Шонус.По словам Шонуса, в настоящее время Греция недружественна по отношению к России, но это касается властей страны, но не народа.Он напомнил, что у российской диаспоры в Греции много единомышленников, ведь с постсоветского пространства туда переехало до миллиона человек, а в регионах России были созданы культурные автономии греков, которые обладают весомым авторитетом."В Крыму есть национальная культурная автономия греков "Таврида" – одно из самых авторитетных объединений, и здесь мы не чувствуем себя ущемленными. А те, кто уехал, чувствуют. – Констатирует Шонус. – Греческие диаспоры есть и в Донецке, и в Луганске".Эксперт отметил, что греки Донбасса открыто высказываются в поддержку России и уже сегодня участвуют во многих публичных процессах. Вместе с тем, коренные греки поддерживали крымскую диаспору и в период присоединения республики к РФ. Укрепление связей привело к созданию первой политической пророссийской партии в парламенте республики.28 октября 1940 греки Крыма и России будут отмечать День Охи, годовщину отказа греческого правительства и народа добровольно впустить войска фашистской Италии на территорию государства, чтобы они могли занять стратегические позиции. В Греции праздник считается государственным.

https://crimea.ria.ru/20210225/Greki-v-Krymu-prosyat-otremontirovat-istoricheskie-zdaniya-v-Bakhchisarae-1119298653.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество