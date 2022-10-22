https://crimea.ria.ru/20221022/zatopit-vsyu-oblast-vlasti-o-masshtabakh-razrusheniya-plotiny-kakhovskoy-ges-1125037385.html

Затопит всю область: власти о масштабах разрушения плотины Каховской ГЭС

Затопит всю область: власти о масштабах разрушения плотины Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Затопит всю область: власти о масштабах разрушения плотины Каховской ГЭС

В случае разрушения плотины Каховской ГЭС, затопление грозит практически всей Херсонской области, а заявления Киева о минировании плотины российской стороной –... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T12:32

2022-10-22T12:32

2022-10-22T12:32

херсонская область

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В случае разрушения плотины Каховской ГЭС, затопление грозит практически всей Херсонской области, а заявления Киева о минировании плотины российской стороной – "откровенная ложь". Об этом со сслыкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.С заявлением о том, что Россия якобы заминировала Каховскую ГЭС ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. "Инсинуации на счет заминирования ГЭС еще с апреля месяца, в каком воспаленном мозгу это возникло – это совершенно откровенная ложь. Я на ГЭС был 24 февраля впервые и часто бываю там. Никакой речи не ведется о минировании со стороны РФ", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам Леонтьева, на сегодняшний момент стоит задача минимизировать присутствие военных на территории объекта, но регулярные обстрелы со стороны ВСУ не позволяют этого достичь. "ГЭС ежедневно подвергается обстрелам (украинских войск), вчера было пять или шесть обстрелов, мы уже перестали считать", – отметил глава администрации округа.И добавил, что регулярные угрозы Киева заставляют с большим вниманием готовиться к возможным последствиям провокаций, однако пока ситуация на ГЭС не критичная."О масштабе катастрофы лучше даже не думать, так как она охватит практически всю Херсонскую область, расположенную ниже Каховской ГЭС. Будут затоплены значительные территории – это нанесет крайне серьезный ущерб. Ситуация достаточно серьезная, во всяком случае ее нельзя воспринимать с прохладцей", - сказал Леонтьев.К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей >>Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221021/kakhovskaya-ges-chto-seychas-i-kakoy-ee-pomnyat-1125024784.html

https://crimea.ria.ru/20221021/zachem-vsu-byut-po-dambe-kakhovskoy-ges---mnenie-1125019505.html

херсонская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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