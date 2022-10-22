https://crimea.ria.ru/20221022/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-subbotu-1125025182.html

Прогноз погоды для Крыма на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Прогноз погоды для Крыма на субботу

В субботу на погоду Крыма будет оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая малооблачная погода, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T00:01

2022-10-22T00:01

2022-10-22T00:01

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В субботу на погоду Крыма будет оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая малооблачная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17В Ялте и Алуште без осадков, ночью +6…8, днем до +17. В Евпатории погода аналогичная, ночью на градус прохладнее.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +6…8, днем +14...13 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым