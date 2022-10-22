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Прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Прогноз погоды для Крыма на субботу
Прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу на погоду Крыма будет оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая малооблачная погода, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T00:01
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крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В субботу на погоду Крыма будет оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая малооблачная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17В Ялте и Алуште без осадков, ночью +6…8, днем до +17. В Евпатории погода аналогичная, ночью на градус прохладнее.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +6…8, днем +14...13 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, крым
Прогноз погоды для Крыма на субботу

Прогноз погоды в Крыму на 22 октября

00:01 22.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В субботу на погоду Крыма будет оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая малооблачная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью прохладно -2…+3, на побережье до +8, а днем воздух прогреется до 12…17, в горах до 6…11 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +6…8, днем до +17. В Евпатории погода аналогичная, ночью на градус прохладнее.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже не прогнозируют дождей, ночью +6…8, днем +14...13 градусов.
В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
22:02Главные события и заявления дня: 21 октября
21:55Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов
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