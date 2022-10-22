Рейтинг@Mail.ru
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221022/peredumal-sholts-prizval-ne-dopuskat-pryamogo-konflikta-mezhdu-rf-i-nato-1125041696.html
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T16:47
2022-10-22T16:47
германия
олаф шольц
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123026699_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_f48a541240ede9841253ba0bd8b331c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц.Как пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt, канцлер акцентировал, что в сложившейся ситуации нельзя допустить "любого неосторожного шага"."Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность. В такой ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО", - отметил канцлер.Он также добавил, что Германия, несмотря на недовольства трети населения страны, продолжает поддерживать Украину, поставляя оружие."Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов населения Германии", — рассказал Шольц."Германия поставляет оружие... Всего несколько дней назад мы передали Iris-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера", - заявил Шольц.
https://crimea.ria.ru/20221020/zakharova-nakachka-kieva-oruzhiem-priblizhaet-nato-k-voennomu-konfliktu-s-rf-1124994119.html
https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123026699_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5eaa2e80a52a64e9250d604020220019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, олаф шольц, в мире, украина
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО

Шольц: нельзя, чтобы неосторожный шаг привел к прямому конфликту между Россией и НАТО

16:47 22.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt, канцлер акцентировал, что в сложившейся ситуации нельзя допустить "любого неосторожного шага".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
20 октября, 12:28
Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ
"Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность. В такой ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО", - отметил канцлер.
Он также добавил, что Германия, несмотря на недовольства трети населения страны, продолжает поддерживать Украину, поставляя оружие.
"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов населения Германии", — рассказал Шольц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 15:13
Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт
"Германия поставляет оружие... Всего несколько дней назад мы передали Iris-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера", - заявил Шольц.
 
ГерманияОлаф ШольцВ миреУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Запрещенные методы войны и Каховская ГЭС: топ новостей недели
17:52ВСУ выпустили по жилым районам Новой Каховки 10 снарядов HIMARS и "Ольха"
17:19Переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
17:04Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды
16:47Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
16:30На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией
16:06Жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
15:49Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области
15:38Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым
15:14В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора
14:59Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации
14:41Два человека погибли после атаки ВСУ на Белгородскую область
14:32Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях
14:22Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове
14:09Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края
13:51Число раненых при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до 11
13:39Ветер усилится: прогноз ФОБОС для района Керченской переправы
13:14Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште
12:57"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений от взрывов в субботу
12:56Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
Лента новостейМолния