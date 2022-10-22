https://crimea.ria.ru/20221022/peredumal-sholts-prizval-ne-dopuskat-pryamogo-konflikta-mezhdu-rf-i-nato-1125041696.html

Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО

Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО

Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T16:47

2022-10-22T16:47

2022-10-22T16:47

германия

олаф шольц

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц.Как пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt, канцлер акцентировал, что в сложившейся ситуации нельзя допустить "любого неосторожного шага"."Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность. В такой ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО", - отметил канцлер.Он также добавил, что Германия, несмотря на недовольства трети населения страны, продолжает поддерживать Украину, поставляя оружие."Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов населения Германии", — рассказал Шольц."Германия поставляет оружие... Всего несколько дней назад мы передали Iris-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера", - заявил Шольц.

https://crimea.ria.ru/20221020/zakharova-nakachka-kieva-oruzhiem-priblizhaet-nato-k-voennomu-konfliktu-s-rf-1124994119.html

https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html

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