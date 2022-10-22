https://crimea.ria.ru/20221022/peredumal-sholts-prizval-ne-dopuskat-pryamogo-konflikta-mezhdu-rf-i-nato-1125041696.html
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T16:47
2022-10-22T16:47
2022-10-22T16:47
германия
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц.Как пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt, канцлер акцентировал, что в сложившейся ситуации нельзя допустить "любого неосторожного шага"."Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность. В такой ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО", - отметил канцлер.Он также добавил, что Германия, несмотря на недовольства трети населения страны, продолжает поддерживать Украину, поставляя оружие."Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов населения Германии", — рассказал Шольц."Германия поставляет оружие... Всего несколько дней назад мы передали Iris-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера", - заявил Шольц.
https://crimea.ria.ru/20221020/zakharova-nakachka-kieva-oruzhiem-priblizhaet-nato-k-voennomu-konfliktu-s-rf-1124994119.html
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германия, олаф шольц, в мире, украина
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО
Шольц: нельзя, чтобы неосторожный шаг привел к прямому конфликту между Россией и НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Конфликт между Россией и Украиной не должен перерасти в прямое противостояния между Москвой и НАТО, убежден канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика немецкой газете Welt, канцлер акцентировал, что в сложившейся ситуации нельзя допустить "любого неосторожного шага".
"Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность. В такой ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО", - отметил канцлер.
Он также добавил, что Германия, несмотря на недовольства трети населения страны, продолжает поддерживать Украину, поставляя оружие.
"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов населения Германии", — рассказал Шольц.
"Германия поставляет оружие... Всего несколько дней назад мы передали Iris-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера", - заявил Шольц.