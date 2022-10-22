https://crimea.ria.ru/20221022/novye-mery-podderzhki-semey-mobilizovannykh-utverdili-v-alushte-1125037232.html

Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште

Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште

В Алуште детей мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты за детский сад, а школьников обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Об этом сообщила глава РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T13:14

2022-10-22T13:14

2022-10-22T13:14

частичная мобилизация

алушта

общество

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124737282_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_605266a5f48c24a83f4e965fb9263ab7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Алуште детей мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты за детский сад, а школьников обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Сколько мобилизованных вернули домой >>"С 1 ноября дети, один из родителей которых был призван на службу по мобилизации, поступил на военную службу по контракту или добровольно изъявил желание принимать участие в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, Украины, а также дети, один из родителей которых погиб или получил ранение в ходе проведения СВО, освобождаются от платы за детский сад и будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в школах", - сообщила она на своей странице ВКонтакте.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны >>

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, алушта, общество, крым