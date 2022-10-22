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Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште
Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште
В Алуште детей мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты за детский сад, а школьников обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Об этом сообщила глава РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T13:14
2022-10-22T13:14
частичная мобилизация
алушта
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Алуште детей мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты за детский сад, а школьников обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Сколько мобилизованных вернули домой &gt;&gt;"С 1 ноября дети, один из родителей которых был призван на службу по мобилизации, поступил на военную службу по контракту или добровольно изъявил желание принимать участие в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, Украины, а также дети, один из родителей которых погиб или получил ранение в ходе проведения СВО, освобождаются от платы за детский сад и будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в школах", - сообщила она на своей странице ВКонтакте.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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частичная мобилизация, алушта, общество, крым
Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште

В Алуште семьи мобилизованных и добровольцев не будут платить за детский сад

13:14 22.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Алуште детей мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты за детский сад, а школьников обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
Сколько мобилизованных вернули домой >>
"С 1 ноября дети, один из родителей которых был призван на службу по мобилизации, поступил на военную службу по контракту или добровольно изъявил желание принимать участие в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, Украины, а также дети, один из родителей которых погиб или получил ранение в ходе проведения СВО, освобождаются от платы за детский сад и будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием в школах", - сообщила она на своей странице ВКонтакте.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
В Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки.
Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны >>
 
Частичная мобилизацияАлуштаОбществоКрым
 
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Заголовок открываемого материала
13:14Новые меры поддержки семей мобилизованных утвердили в Алуште
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