https://crimea.ria.ru/20221014/chastichnaya-mobilizatsiya-dlya-zhenschin-otvet-minoborony-1124891709.html

Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны

Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны

В рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, призыв женщин не проводится и не планируется. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T17:04

2022-10-14T17:04

2022-10-14T17:04

частичная мобилизация

российская федерация (россия, рф)

общество

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, призыв женщин не проводится и не планируется. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.И уточнили, что это касается всех без исключения женщин, "вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств".Ранее 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан в России.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-neobkhodimosti-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1124889175.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф), общество, министерство обороны рф