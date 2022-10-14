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Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны
Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны
В рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, призыв женщин не проводится и не планируется. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T17:04
2022-10-14T17:04
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
общество
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, призыв женщин не проводится и не планируется. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.И уточнили, что это касается всех без исключения женщин, "вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств".Ранее 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан в России.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-neobkhodimosti-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1124889175.html
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РИА Новости Крым
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частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф), общество, министерство обороны рф
Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны

Минобороны: все без исключения женщины частичной мобилизации не подлежат

17:04 14.10.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкЖенский боевой расчет по управлению беспилотными аппаратами из бригады разведки Черноморского флота
Женский боевой расчет по управлению беспилотными аппаратами из бригады разведки Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, призыв женщин не проводится и не планируется. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.
"Призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", – сообщили в ведомстве.
И уточнили, что это касается всех без исключения женщин, "вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств".
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
15:47
Путин ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации
Ранее 14 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан в России.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий. В ходе мобилизации в обще сложности планируют призвать 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Частичная мобилизацияРоссийская Федерация (Россия, РФ)ОбществоМинистерство обороны РФ
 
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