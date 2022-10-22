https://crimea.ria.ru/20221022/na-ukraine-predlagayut-priznat-belorussiyu-okkupirovannoy-rossiey-1125041574.html

На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией

На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией - РИА Новости Крым, 22.10.2022

На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией

Депутаты подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T16:30

2022-10-22T16:30

2022-10-22T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Депутаты подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран. Об этом заявил один из парламентариев Алексей Гончаренко."Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную Раду", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.По его словам, документ направлен на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства Минска в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. 17 октября российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.В последние дни киевский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. В частности, накануне президент Украины Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.

https://crimea.ria.ru/20221013/zelenskiy-khochet-otmenit-bezviz-s-belorussiey-1124862833.html

https://crimea.ria.ru/20221011/zapad-natravit-ukrainu-na-belorussiyu--eks-deputat-rady-1124816790.html

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украина, белоруссия, в мире, политика