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На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией
На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией - РИА Новости Крым, 22.10.2022
На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией
Депутаты подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T16:30
2022-10-22T16:30
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Депутаты подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран. Об этом заявил один из парламентариев Алексей Гончаренко."Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную Раду", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.По его словам, документ направлен на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства Минска в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. 17 октября российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.В последние дни киевский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. В частности, накануне президент Украины Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.
https://crimea.ria.ru/20221013/zelenskiy-khochet-otmenit-bezviz-s-belorussiey-1124862833.html
https://crimea.ria.ru/20221011/zapad-natravit-ukrainu-na-belorussiyu--eks-deputat-rady-1124816790.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, белоруссия, в мире, политика
На Украине предлагают признать Белоруссию "оккупированной" Россией

В Раду внесен проект о признании Белоруссии "оккупированной" Россией

16:30 22.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Депутаты подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран. Об этом заявил один из парламентариев Алексей Гончаренко.
"Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную Раду", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Белорусско-украинская граница
13 октября, 18:10
Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией
По его словам, документ направлен на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства Минска в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. 17 октября российско-белорусская региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.
Военнослужащий
11 октября, 11:05Радио "Спутник в Крыму"
Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады
В последние дни киевский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. В частности, накануне президент Украины Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.
 
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