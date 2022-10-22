https://crimea.ria.ru/20221022/na-ukraine-massovye-otklyucheniya-bez-sveta-ostalis-kiev-i-chetyre-regiona-1125035439.html

На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона

На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона - РИА Новости Крым, 22.10.2022

На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона

Компания "Укрэнерго" сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T10:56

2022-10-22T10:56

2022-10-22T10:56

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Компания "Укрэнерго" сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины.Также энергоснабжение отсутствует в Хмельницком, в ближайшее время отключится и вода, предупредили в горсовете."В Хмельницком пропал свет, а через час исчезнет вода. Призываем сделать запас воды", — говорится в сообщении.Как сообщалось, в субботу утром взрывы прогремели в Хмельницкой области и Днепропетровске, воздушная тревога объявлена по всей Украине.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.

https://crimea.ria.ru/20221022/vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-situatsiya-na-ukraine-seychas-1125034539.html

украина

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