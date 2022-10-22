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На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона
На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона - РИА Новости Крым, 22.10.2022
На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона
Компания "Укрэнерго" сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T10:56
2022-10-22T10:56
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Компания "Укрэнерго" сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины.Также энергоснабжение отсутствует в Хмельницком, в ближайшее время отключится и вода, предупредили в горсовете."В Хмельницком пропал свет, а через час исчезнет вода. Призываем сделать запас воды", — говорится в сообщении.Как сообщалось, в субботу утром взрывы прогремели в Хмельницкой области и Днепропетровске, воздушная тревога объявлена по всей Украине.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
https://crimea.ria.ru/20221022/vzryvy-i-vozdushnaya-trevoga-situatsiya-na-ukraine-seychas-1125034539.html
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украина
На Украине массовые отключения: без света остались Киев и четыре региона

Компания "Укрэнерго": в Киеве и четырех областях Украины временно отключат свет

10:56 22.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Компания "Укрэнерго" сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в Киеве и нескольких областях Украины.
"Утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах", — говорится в Telegram-канале компании.
Также энергоснабжение отсутствует в Хмельницком, в ближайшее время отключится и вода, предупредили в горсовете.
Статуя Пресвятой Богородицы в Святогорском Печерском православном мужском монастыре
09:35
Взрывы и воздушная тревога: ситуация на Украине сейчас
"В Хмельницком пропал свет, а через час исчезнет вода. Призываем сделать запас воды", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в субботу утром взрывы прогремели в Хмельницкой области и Днепропетровске, воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
 
Украина
 
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