https://crimea.ria.ru/20221021/zhitel-evpatorii-popalsya-v-lesopolose-so-svertkom-narkotikov-1125011405.html

Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков

Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков

В Саках правоохранители задержали в лесополосе 36-летнего евпаторийца со свертком, а котором находился амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T09:57

2022-10-21T09:57

2022-10-21T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Саках правоохранители задержали в лесополосе 36-летнего евпаторийца со свертком, а котором находился амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, сначала правоохранители получили информацию о причастности одного из местных жителей к незаконному обороту наркотиков. Проверив информацию, полицейские задержали подозреваемого в лесополосе."В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили в кармане его куртки, обмотанный изолентой сверток с веществом белого цвета, весом 0.98 грамма. Со слов подозреваемого, данное вещество является амфетамином, который он приобрел в Интернете для личного употребления. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим средством", - уточнили в полиции.За незаконное хранение наркотических средств мужчина предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа или до трех лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220901/sevastopoltsa-vzyali-s-krupnoy-partiey-narkotika-1124374678.html

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