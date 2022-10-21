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Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
В Саках правоохранители задержали в лесополосе 36-летнего евпаторийца со свертком, а котором находился амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T09:57
2022-10-21T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Саках правоохранители задержали в лесополосе 36-летнего евпаторийца со свертком, а котором находился амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, сначала правоохранители получили информацию о причастности одного из местных жителей к незаконному обороту наркотиков. Проверив информацию, полицейские задержали подозреваемого в лесополосе."В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили в кармане его куртки, обмотанный изолентой сверток с веществом белого цвета, весом 0.98 грамма. Со слов подозреваемого, данное вещество является амфетамином, который он приобрел в Интернете для личного употребления. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим средством", - уточнили в полиции.За незаконное хранение наркотических средств мужчина предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа или до трех лет лишения свободы.
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мвд по республике крым, крым, евпатория
Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков

В Саках правоохранители задержали в лесополосе евпаторийца с амфетамином

09:57 21.10.2022
 
© Фото: pixabayНаручники
Наручники
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Саках правоохранители задержали в лесополосе 36-летнего евпаторийца со свертком, а котором находился амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, сначала правоохранители получили информацию о причастности одного из местных жителей к незаконному обороту наркотиков. Проверив информацию, полицейские задержали подозреваемого в лесополосе.
"В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили в кармане его куртки, обмотанный изолентой сверток с веществом белого цвета, весом 0.98 грамма. Со слов подозреваемого, данное вещество является амфетамином, который он приобрел в Интернете для личного употребления. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим средством", - уточнили в полиции.
За незаконное хранение наркотических средств мужчина предстанет перед судом. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа или до трех лет лишения свободы.
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