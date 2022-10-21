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Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
Турция не нуждается в финансировании Запада для закупки и транспортировки нефти из России – она способна делать это самостоятельно. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T10:37
2022-10-21T10:37
экономика
турция
санкции против россии
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Турция не нуждается в финансировании Запада для закупки и транспортировки нефти из России – она способна делать это самостоятельно. Об этом заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.Небати добавил, что в случае введения каких-либо санкций, Турция имеет все возможности разработать инструменты для адаптации к новой ситуации, "не нарушая при этом ни одной из санкций". И подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр."Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны", – приводит слова министра турецкая газета Dünya.Отвечая на вопрос, будет ли Турция при закупках российской нефти соблюдать требования стран "Большой семерки" по предельной цене, Небати отметил, что "предельная цена еще не введена в действие".Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны. Он также отметил, что искусственные ценовые потолки на российскую нефть спровоцируют глобальный дефицит и рост цен и ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике.18 октября сообщалось, что ЕС решил воздержаться от принятия решения о введении потолка цен на газ из-за опасений остаться без достаточного объема поставок энергоресурса.
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-predlozhil-sozdat-v-turtsii-krupneyshiy-gazovyy-khab-dlya-evropy-1124841454.html
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экономика, турция, санкции против россии, в мире, российская федерация (россия, рф)
Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин

Минфине Турции заявили о способности страны закупать у России нефть без денег Запада

10:37 21.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТорговый порт Новороссийска
Торговый порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Турция не нуждается в финансировании Запада для закупки и транспортировки нефти из России – она способна делать это самостоятельно. Об этом заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования", – сказал Небати в интервью, которое дал во время визита в США на минувшей неделе. Там он встречался с главами минфинов и управляющими центральных банков в рамках мероприятий G-20 и участвовал в ряде ежегодных заседаний международных организаций.
Небати добавил, что в случае введения каких-либо санкций, Турция имеет все возможности разработать инструменты для адаптации к новой ситуации, "не нарушая при этом ни одной из санкций". И подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр.
"Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны", – приводит слова министра турецкая газета Dünya.
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Отвечая на вопрос, будет ли Турция при закупках российской нефти соблюдать требования стран "Большой семерки" по предельной цене, Небати отметил, что "предельная цена еще не введена в действие".
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны. Он также отметил, что искусственные ценовые потолки на российскую нефть спровоцируют глобальный дефицит и рост цен и ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике.
18 октября сообщалось, что ЕС решил воздержаться от принятия решения о введении потолка цен на газ из-за опасений остаться без достаточного объема поставок энергоресурса.
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