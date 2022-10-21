https://crimea.ria.ru/20221021/turtsiya-mozhet-zakupat-neft-u-rf-bez-pomoschi-zapada--minfin-1125015445.html

Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин

Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин

Турция не нуждается в финансировании Запада для закупки и транспортировки нефти из России – она способна делать это самостоятельно. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T10:37

2022-10-21T10:37

2022-10-21T10:37

экономика

турция

санкции против россии

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Турция не нуждается в финансировании Запада для закупки и транспортировки нефти из России – она способна делать это самостоятельно. Об этом заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.Небати добавил, что в случае введения каких-либо санкций, Турция имеет все возможности разработать инструменты для адаптации к новой ситуации, "не нарушая при этом ни одной из санкций". И подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр."Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны", – приводит слова министра турецкая газета Dünya.Отвечая на вопрос, будет ли Турция при закупках российской нефти соблюдать требования стран "Большой семерки" по предельной цене, Небати отметил, что "предельная цена еще не введена в действие".Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить интересам страны. Он также отметил, что искусственные ценовые потолки на российскую нефть спровоцируют глобальный дефицит и рост цен и ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике.18 октября сообщалось, что ЕС решил воздержаться от принятия решения о введении потолка цен на газ из-за опасений остаться без достаточного объема поставок энергоресурса.

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-predlozhil-sozdat-v-turtsii-krupneyshiy-gazovyy-khab-dlya-evropy-1124841454.html

https://crimea.ria.ru/20220910/minfin-ssha-zapretit-morskie-perevozki-rossiyskoy-nefti-1124462944.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, турция, санкции против россии, в мире, российская федерация (россия, рф)