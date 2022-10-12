https://crimea.ria.ru/20221012/putin-ozvuchil-posledstviya-vvedeniya-potolka-tsen-na-neft-1124839589.html
Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть
Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть
Введение искусственных ценовых потолков на нефть неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, спровоцирует усиление глобального дефицита... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T14:40
2022-10-12T14:40
2022-10-12T14:41
владимир путин (политик)
санкции против россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_382fe482b070d15afa75fc9c1ba2ada0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Введение искусственных ценовых потолков на нефть неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это ударит в первую очередь по беднейшим государствам", - сказал российский лидер.Он заверил, что Россия "не будет действовать вопреки здравому смыслу и за свой счет оплачивать чужое благополучие".Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, РФ продолжит обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы, отметил Путин.Он добавил, что объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html
https://crimea.ria.ru/20220928/sakhalin-1-ostanovil-dobychu-nefti-i-gaza-1124645634.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_f414c2a2a6619f6814cdcdcb4dcb8849.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), санкции против россии, в мире
Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть
Путин: искусственные ценовые потолки на нефть спровоцируют глобальный дефицит и рост цен
14:40 12.10.2022 (обновлено: 14:41 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Введение искусственных ценовых потолков на нефть неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это ударит в первую очередь по беднейшим государствам", - сказал российский лидер.
Он заверил, что Россия "не будет действовать вопреки здравому смыслу и за свой счет оплачивать чужое благополучие".
"Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", - подчеркнул глава государства.
Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, РФ продолжит обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы, отметил Путин.
Он добавил, что объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года.