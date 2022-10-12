https://crimea.ria.ru/20221012/putin-ozvuchil-posledstviya-vvedeniya-potolka-tsen-na-neft-1124839589.html

Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть

Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Путин озвучил последствия введения потолка цен на нефть

Введение искусственных ценовых потолков на нефть неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, спровоцирует усиление глобального дефицита... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T14:40

2022-10-12T14:40

2022-10-12T14:41

владимир путин (политик)

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Введение искусственных ценовых потолков на нефть неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это ударит в первую очередь по беднейшим государствам", - сказал российский лидер.Он заверил, что Россия "не будет действовать вопреки здравому смыслу и за свой счет оплачивать чужое благополучие".Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, РФ продолжит обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы, отметил Путин.Он добавил, что объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года.

https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html

https://crimea.ria.ru/20220928/sakhalin-1-ostanovil-dobychu-nefti-i-gaza-1124645634.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), санкции против россии, в мире