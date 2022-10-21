https://crimea.ria.ru/20221021/sudokhodstvo-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-vozobnovleno-1125017580.html

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Судоходство на Керченской паромной переправе, приостановленное в четверг днем из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T11:08

2022-10-21T11:08

2022-10-21T11:09

керченская паромная переправа

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Судоходство на Керченской паромной переправе, приостановленное в четверг днем из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России.Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, за 19 – 20 октября паромы перевезли в обоих направлениях 720 транспортных средств. По альтернативному сухопутному маршруту через освобожденные территории с 10 октября уже проехало порядка тысячи грузовых автомобилей.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, транспорт