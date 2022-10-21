https://crimea.ria.ru/20221021/sudokhodstvo-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-vozobnovleno-1125017580.html
Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
Судоходство на Керченской паромной переправе, приостановленное в четверг днем из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T11:08
2022-10-21T11:08
2022-10-21T11:09
керченская паромная переправа
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110785/52/1107855272_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c5936c15b0186cd18b32e13efc22f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Судоходство на Керченской паромной переправе, приостановленное в четверг днем из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России.Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, за 19 – 20 октября паромы перевезли в обоих направлениях 720 транспортных средств. По альтернативному сухопутному маршруту через освобожденные территории с 10 октября уже проехало порядка тысячи грузовых автомобилей.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110785/52/1107855272_283:0:2466:1637_1920x0_80_0_0_242e283de8832e3e58eb410e963425df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, крым, транспорт
Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
Минтранс России: работа Керченской паромной переправы возобновлена
11:08 21.10.2022 (обновлено: 11:09 21.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Судоходство на Керченской паромной переправе, приостановленное в четверг днем из-за сильного ветра, возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России.
"Улучшение погоды позволило возобновить движение паромов через пролив. В 09:45 из терминала Порт Крым вышли автомобильно-пассажирские паромы "Керченский-2" и "Лаврентий", в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел автомобильно-пассажирский паром "Мария", - говорится в сообщении.
Сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, за 19 – 20 октября паромы перевезли в обоих направлениях 720 транспортных средств. По альтернативному сухопутному маршруту через освобожденные территории с 10 октября уже проехало порядка тысячи грузовых автомобилей.