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Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
Российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление, прогнозирует директор РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:10
2022-10-21T14:10
радио "спутник в крыму"
мнения
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление, прогнозирует директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.По его словам, вооруженные формирования Украины сейчас сконцентрировали свои силы по всей линии боевого соприкосновения, изредка совершая наступательные операции, но больше всего им сейчас интересен Херсон, так как в других областях они бросают все силы на оборону."Я думаю, что от херсонского наступления они (ВСУ — ред.), конечно, не откажутся. Возможно еще и севернее пойдут, - считает Подберезкин. - Но наиболее приоритетным будет херсонское направление, где они сконцентрировали силы. Здесь сейчас больше информации у оперативно-разведывательного управления".Но в случае попытки захватить Херсон вооруженные формирования Украины получат отпор и спровоцируют контрнаступление российских войск, полагает эксперт. Он также отметил, что сейчас противник пытается небольшими вылазками прощупать слабые места нашей обороны и по другим направлениям, но терпит поражение. "Пока что они попробовали с двумя мотопехотными и одним танковым батальоном, но у них, мягко говоря, не очень получилось, их разнесли. Также прощупывают где-то еще бреши, где они могут сконцентрировать свои силы и пройти через нашу оборону, чтобы попытаться выйти на оперативные просторы", — обозначил эксперт. Подберезкин также высказал мнение, что ударами по Каховской ГЭС украинские войска пытаются нас "напрягать и заставить нервничать", что давно является их обычной оперативной тактикой.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html
https://crimea.ria.ru/20221020/boytsy-vsu-bezhali-posle-popytki-vklinitsya-v-oboronu-vs-rf-pod-khersonom-1124994610.html
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мнения, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение

Эксперт Подберезкин: ВС РФ смогут отбить атаку на Херсон и перейти в контрнаступление

14:10 21.10.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСвязист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении.
Связист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление, прогнозирует директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
По его словам, вооруженные формирования Украины сейчас сконцентрировали свои силы по всей линии боевого соприкосновения, изредка совершая наступательные операции, но больше всего им сейчас интересен Херсон, так как в других областях они бросают все силы на оборону.
"Я думаю, что от херсонского наступления они (ВСУ — ред.), конечно, не откажутся. Возможно еще и севернее пойдут, - считает Подберезкин. - Но наиболее приоритетным будет херсонское направление, где они сконцентрировали силы. Здесь сейчас больше информации у оперативно-разведывательного управления".
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Но в случае попытки захватить Херсон вооруженные формирования Украины получат отпор и спровоцируют контрнаступление российских войск, полагает эксперт.
"Я лично абсолютно убежден, что (командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей — ред.) Суровикин не пропустит их, сможет навязать им тяжелые оборонительные бои. Во всяком случае на некоторое время, а потом перейти в контрнаступление. Но это лично мой прогноз", — сказал Подберезкин.
Он также отметил, что сейчас противник пытается небольшими вылазками прощупать слабые места нашей обороны и по другим направлениям, но терпит поражение.
"Пока что они попробовали с двумя мотопехотными и одним танковым батальоном, но у них, мягко говоря, не очень получилось, их разнесли. Также прощупывают где-то еще бреши, где они могут сконцентрировать свои силы и пройти через нашу оборону, чтобы попытаться выйти на оперативные просторы", — обозначил эксперт.
Подберезкин также высказал мнение, что ударами по Каховской ГЭС украинские войска пытаются нас "напрягать и заставить нервничать", что давно является их обычной оперативной тактикой.
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