https://crimea.ria.ru/20221021/smogut-li-vs-rf-otrazit-nastuplenie-na-kherson--mnenie-1125020701.html

Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение

Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение

Российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление, прогнозирует директор РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T14:10

2022-10-21T14:10

2022-10-21T14:10

радио "спутник в крыму"

мнения

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление, прогнозирует директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.По его словам, вооруженные формирования Украины сейчас сконцентрировали свои силы по всей линии боевого соприкосновения, изредка совершая наступательные операции, но больше всего им сейчас интересен Херсон, так как в других областях они бросают все силы на оборону."Я думаю, что от херсонского наступления они (ВСУ — ред.), конечно, не откажутся. Возможно еще и севернее пойдут, - считает Подберезкин. - Но наиболее приоритетным будет херсонское направление, где они сконцентрировали силы. Здесь сейчас больше информации у оперативно-разведывательного управления".Но в случае попытки захватить Херсон вооруженные формирования Украины получат отпор и спровоцируют контрнаступление российских войск, полагает эксперт. Он также отметил, что сейчас противник пытается небольшими вылазками прощупать слабые места нашей обороны и по другим направлениям, но терпит поражение. "Пока что они попробовали с двумя мотопехотными и одним танковым батальоном, но у них, мягко говоря, не очень получилось, их разнесли. Также прощупывают где-то еще бреши, где они могут сконцентрировать свои силы и пройти через нашу оборону, чтобы попытаться выйти на оперативные просторы", — обозначил эксперт. Подберезкин также высказал мнение, что ударами по Каховской ГЭС украинские войска пытаются нас "напрягать и заставить нервничать", что давно является их обычной оперативной тактикой.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-vvoditsya-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-lnr-i-dnr-1124978670.html

https://crimea.ria.ru/20221020/boytsy-vsu-bezhali-posle-popytki-vklinitsya-v-oboronu-vs-rf-pod-khersonom-1124994610.html

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мнения, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине