https://crimea.ria.ru/20221021/zachem-vsu-byut-po-dambe-kakhovskoy-ges---mnenie-1125019505.html

Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение

Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение

Удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС имеют скорее морально-психологический эффект, разрушение дамбы и затопление территории не в интересах ВСУ,... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T11:50

2022-10-21T11:50

2022-10-21T11:50

мнения

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС имеют скорее морально-психологический эффект, разрушение дамбы и затопление территории не в интересах ВСУ, считает военный эксперт, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.По мнению Подберезкина, ударами по Каховской ГЭС украинские войска пытаются нас "напрягать и заставить нервничать", что давно является их обычной оперативной тактикой.Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области >>"Вот, например, ВСУ уже восемь лет обстреливают Донецк. Что там они бомбят, там уже ни одной военной цели не осталось? А лупят сугубо по гражданским целям. Так же и здесь. Современная война – это, прежде всего, уничтожение гражданской инфраструктуры. Нам это не подходит, потому что мы считаем украинских граждан такими же гражданами бывшего СССР и России, поэтому мы очень серьезно себя ограничиваем, а они – нет", – пояснил эксперт.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.Многие не хотят уезжать: как живет Херсонская область >>Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.

https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html

херсонская область

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мнения, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, военное положение в новых регионах россии