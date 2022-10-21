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Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов
Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов
Для контроля веса в период холодов важно употреблять полезные для здоровья продукты и не пренебрегать физическими нагрузками. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T21:55
2022-10-21T21:55
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для контроля веса в период холодов важно употреблять полезные для здоровья продукты и не пренебрегать физическими нагрузками. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарью Русакову сообщает "Вечерняя Москва".Также нужно включить в рацион сезонные овощи. Например, капусту, в том числе в квашеном виде, свежую зелень, морковь, лук, чеснок. Хорошей подпиткой для организма станут гранаты, цитрусовые, орехи и сухофрукты, добавила врач. А вот от сладостей в холодный сезон лучше отказаться."Следует ограничить добавленный сахар и кондитерские изделия. Простые углеводы лучше ограничить, а фастфуд в целом не рекомендуется ни в какое время года. Можно включить согревающие блюда и горячие напитки", — посоветовала она.Помимо правильного питания, важно не забывать и о кардионагрузках. Врач советует ежедневно гулять на свежем воздухе, а также пробовать себя в зимних видах спорта - катании на лыжах, коньках или санках.Ранее кардиолог Садовой рассказал, как защитить свое здоровье во время перепадов температур и не спровоцировать сердечный приступ на фоне происходящего в стране и мире.
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здоровье, совет эксперта, общество
Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов

Диетолог Русакова рассказала, как не набрать вес осенью и зимой

21:55 21.10.2022
 
© nastya_gepp-3773230/pixabayМороз
Мороз
© nastya_gepp-3773230/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для контроля веса в период холодов важно употреблять полезные для здоровья продукты и не пренебрегать физическими нагрузками. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарью Русакову сообщает "Вечерняя Москва".
"В осенне-зимний период организму нужны правильные источники энергии, необходимые для нормального существования в условиях низких температур. В частности, это мясо, птица, рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное) и злаки, предпочтительно, в виде цельнозерновых продуктов", — рассказала Русакова.
Также нужно включить в рацион сезонные овощи. Например, капусту, в том числе в квашеном виде, свежую зелень, морковь, лук, чеснок. Хорошей подпиткой для организма станут гранаты, цитрусовые, орехи и сухофрукты, добавила врач. А вот от сладостей в холодный сезон лучше отказаться.
"Следует ограничить добавленный сахар и кондитерские изделия. Простые углеводы лучше ограничить, а фастфуд в целом не рекомендуется ни в какое время года. Можно включить согревающие блюда и горячие напитки", — посоветовала она.
Помимо правильного питания, важно не забывать и о кардионагрузках. Врач советует ежедневно гулять на свежем воздухе, а также пробовать себя в зимних видах спорта - катании на лыжах, коньках или санках.
Ранее кардиолог Садовой рассказал, как защитить свое здоровье во время перепадов температур и не спровоцировать сердечный приступ на фоне происходящего в стране и мире.
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22:02Главные события и заявления дня: 21 октября
21:55Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов
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