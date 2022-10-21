https://crimea.ria.ru/20221021/prostoy-retsept-kak-ne-nabrat-ves-v-period-kholodov-1124992697.html

Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов

Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Простой рецепт: как не набрать вес в период холодов

Для контроля веса в период холодов важно употреблять полезные для здоровья продукты и не пренебрегать физическими нагрузками. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T21:55

2022-10-21T21:55

2022-10-21T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для контроля веса в период холодов важно употреблять полезные для здоровья продукты и не пренебрегать физическими нагрузками. Об этом со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарью Русакову сообщает "Вечерняя Москва".Также нужно включить в рацион сезонные овощи. Например, капусту, в том числе в квашеном виде, свежую зелень, морковь, лук, чеснок. Хорошей подпиткой для организма станут гранаты, цитрусовые, орехи и сухофрукты, добавила врач. А вот от сладостей в холодный сезон лучше отказаться."Следует ограничить добавленный сахар и кондитерские изделия. Простые углеводы лучше ограничить, а фастфуд в целом не рекомендуется ни в какое время года. Можно включить согревающие блюда и горячие напитки", — посоветовала она.Помимо правильного питания, важно не забывать и о кардионагрузках. Врач советует ежедневно гулять на свежем воздухе, а также пробовать себя в зимних видах спорта - катании на лыжах, коньках или санках.Ранее кардиолог Садовой рассказал, как защитить свое здоровье во время перепадов температур и не спровоцировать сердечный приступ на фоне происходящего в стране и мире.

https://crimea.ria.ru/20221016/kak-pobedit-ozhirenie--mnenie-vracha-1124887333.html

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здоровье, совет эксперта, общество