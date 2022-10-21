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Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США поставки оружия на Украину продолжатся, однако финансовые транши Киеву могут существенно... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T03:34
2022-10-21T03:34
2022-10-21T03:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США поставки оружия на Украину продолжатся, однако финансовые транши Киеву могут существенно сократиться. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог >>По мнению политолога, именно поэтому команда президента Джо Байдена так активно требует от европейцев взять на себя эти расходы. В то же время "погружающейся в пучину энергокризиса Европе" тоже может оказаться совсем не до украинцев, прогнозирует Дудаков."Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте >>Политолог, в частности, напомнил о недавних заявлениях экс-президента США Барака Обамы, который предложил пересмотреть украинскую стратегию Байдена, чтобы избежать прямого столкновения России и НАТО, а также лидера республиканцев в Конгрессе Кевина Маккарти, заявившего о намерении сократить финансовые транши Киеву.
https://crimea.ria.ru/20221013/bespretsedentnyy-masshtab-podschitana-dolya-voyuyuschego-na-ukraine-oruzhiya-nato-1124865924.html
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сша, украина, политика
Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
Политолог: после выборов в Конгресс США могут начаться перебои с финансовой помощью Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США поставки оружия на Украину продолжатся, однако финансовые транши Киеву могут существенно сократиться. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.
"Какая-то военная помощь будет и дальше поступать на Украину, тем более Белый дом ее согласовал на год вперед. Однако после выборов в Конгресс могут начаться перебои с финансовыми "грантами", на которых держится украинский бюджет", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, именно поэтому команда президента Джо Байдена так активно требует от европейцев взять на себя эти расходы. В то же время "погружающейся в пучину энергокризиса Европе" тоже может оказаться совсем не до украинцев, прогнозирует Дудаков.
Политолог, в частности, напомнил о недавних заявлениях экс-президента США Барака Обамы, который предложил пересмотреть украинскую стратегию Байдена, чтобы избежать прямого столкновения России и НАТО, а также лидера республиканцев в Конгрессе Кевина Маккарти, заявившего о намерении сократить финансовые транши Киеву.
"Все больше политиков в Вашингтоне задают вопросы по поводу Украины не просто так. Они внимательно следят за настроениями в американском обществе, которое уже сильно устало от украинского конфликта. И чем сильнее такие настроения будут проявляться, тем политически затратнее станет дальше спонсировать украинский проект Байдена", - заключил аналитик.