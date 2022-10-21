https://crimea.ria.ru/20221021/prekratyat-li-ssha-pomogat-ukraine-posle-vyborov-v-kongress--ekspert-1124990825.html

Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт

Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт

В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США поставки оружия на Украину продолжатся, однако финансовые транши Киеву могут существенно... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T03:34

2022-10-21T03:34

2022-10-21T03:34

сша

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США поставки оружия на Украину продолжатся, однако финансовые транши Киеву могут существенно сократиться. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог >>По мнению политолога, именно поэтому команда президента Джо Байдена так активно требует от европейцев взять на себя эти расходы. В то же время "погружающейся в пучину энергокризиса Европе" тоже может оказаться совсем не до украинцев, прогнозирует Дудаков."Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте >>Политолог, в частности, напомнил о недавних заявлениях экс-президента США Барака Обамы, который предложил пересмотреть украинскую стратегию Байдена, чтобы избежать прямого столкновения России и НАТО, а также лидера республиканцев в Конгрессе Кевина Маккарти, заявившего о намерении сократить финансовые транши Киеву.

https://crimea.ria.ru/20221013/bespretsedentnyy-masshtab-podschitana-dolya-voyuyuschego-na-ukraine-oruzhiya-nato-1124865924.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, политика