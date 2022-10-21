Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-pyatnitsu-1125019299.html
Где в Крыму не будет воды в пятницу
Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Где в Крыму не будет воды в пятницу
Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T11:45
2022-10-21T11:45
вода в крыму
крым
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов ограничено водоснабжение улицы Дыбенко, до 17.00 без воды симферопольское село Школьное - подвоз обеспечен по улице Мира, 33.В городе Щелкино до 18 часов без воды дома под номерами 42/б, 47, 49, 11,14, также отключение в селе Азовском Ленинского района.В Керченском регионе в первой половине дня без воды село Бондаренково.В Феодосии до пяти часов вечера - улицы Ленина 16-26, Мичурина, Богаевского 11-16, Желябова 3-11. В Коктебеле в течение для ограничено водоснабжение в переулке Долинном, 15, 15-А, 15-Б,17, 23-А, по улицам Вересаева, Солнечной, Арцеулова, Шевченко. В селе Льговском продолжаются работы по промывке водовода - населению не рекомендуют употреблять водопроводную воду в пищу, организован подвоз.В Джанкое в первой половине дня ограничено водоснабжение улицы Горького от пересечения с улицей Титова до перекрестка с улицей Беляева.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым, городская среда
Где в Крыму не будет воды в пятницу

Часть Крыма в пятницу без воды из-за ремонтов

11:45 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов ограничено водоснабжение улицы Дыбенко, до 17.00 без воды симферопольское село Школьное - подвоз обеспечен по улице Мира, 33.
В городе Щелкино до 18 часов без воды дома под номерами 42/б, 47, 49, 11,14, также отключение в селе Азовском Ленинского района.
В Керченском регионе в первой половине дня без воды село Бондаренково.
В Феодосии до пяти часов вечера - улицы Ленина 16-26, Мичурина, Богаевского 11-16, Желябова 3-11.
В Коктебеле в течение для ограничено водоснабжение в переулке Долинном, 15, 15-А, 15-Б,17, 23-А, по улицам Вересаева, Солнечной, Арцеулова, Шевченко.
В селе Льговском продолжаются работы по промывке водовода - населению не рекомендуют употреблять водопроводную воду в пищу, организован подвоз.
В Джанкое в первой половине дня ограничено водоснабжение улицы Горького от пересечения с улицей Титова до перекрестка с улицей Беляева.
 
Вода в КрымуКрымГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
12:19Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
12:14В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
11:53Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
11:45Где в Крыму не будет воды в пятницу
11:24Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников
11:19В Севастополе включают отопление раньше срока
11:08Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
11:00Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул
10:57Сколько мобилизованных вернули домой
10:46Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков
10:37Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
10:26Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:06Керченская паромная переправа временно не работает
09:57Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
09:53В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
09:14Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
08:57Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
Лента новостейМолния