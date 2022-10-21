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Где в Крыму не будет воды в пятницу

Где в Крыму не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Где в Крыму не будет воды в пятницу

Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T11:45

2022-10-21T11:45

2022-10-21T11:45

вода в крыму

крым

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 14 часов ограничено водоснабжение улицы Дыбенко, до 17.00 без воды симферопольское село Школьное - подвоз обеспечен по улице Мира, 33.В городе Щелкино до 18 часов без воды дома под номерами 42/б, 47, 49, 11,14, также отключение в селе Азовском Ленинского района.В Керченском регионе в первой половине дня без воды село Бондаренково.В Феодосии до пяти часов вечера - улицы Ленина 16-26, Мичурина, Богаевского 11-16, Желябова 3-11. В Коктебеле в течение для ограничено водоснабжение в переулке Долинном, 15, 15-А, 15-Б,17, 23-А, по улицам Вересаева, Солнечной, Арцеулова, Шевченко. В селе Льговском продолжаются работы по промывке водовода - населению не рекомендуют употреблять водопроводную воду в пищу, организован подвоз.В Джанкое в первой половине дня ограничено водоснабжение улицы Горького от пересечения с улицей Титова до перекрестка с улицей Беляева.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, городская среда