https://crimea.ria.ru/20221020/vernetsya-li-v-krym-teplo-1124998866.html

Вернется ли в Крым тепло

Вернется ли в Крым тепло - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Вернется ли в Крым тепло

В ближайшие дни Крым будет находиться под влиянием холодного фронта, однако на следующей неделе потеплеет до +18 градусов. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T18:16

2022-10-20T18:16

2022-10-20T18:16

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым будет находиться под влиянием холодного фронта, однако на следующей неделе потеплеет до +18 градусов. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта >>21 октября на полуострове будет прохладно и ветрено, температура воздуха в ночные часы в столице составит 0…+1, днем столбики термометров не поднимутся выше +10. А в начале следующей недели погодная ситуация стабилизируется и станет немного теплее.Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение о дождях и сильном ветре до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с. Также метеорологи предупредили о падении температуры воздуха на 8-10 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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