Рейтинг@Mail.ru
Вернется ли в Крым тепло - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221020/vernetsya-li-v-krym-teplo-1124998866.html
Вернется ли в Крым тепло
Вернется ли в Крым тепло - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Вернется ли в Крым тепло
В ближайшие дни Крым будет находиться под влиянием холодного фронта, однако на следующей неделе потеплеет до +18 градусов. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T18:16
2022-10-20T18:16
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124952863_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6204868a6646fc717fd5574099712c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым будет находиться под влиянием холодного фронта, однако на следующей неделе потеплеет до +18 градусов. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта &gt;&gt;21 октября на полуострове будет прохладно и ветрено, температура воздуха в ночные часы в столице составит 0…+1, днем столбики термометров не поднимутся выше +10. А в начале следующей недели погодная ситуация стабилизируется и станет немного теплее.Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение о дождях и сильном ветре до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с. Также метеорологи предупредили о падении температуры воздуха на 8-10 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124952863_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a6d1fede0665652b17ee0a3eb6ad0792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода
Вернется ли в Крым тепло

Гидрометцентр: после короткого похолодания в Крыму потеплеет до +18 градусов

18:16 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым будет находиться под влиянием холодного фронта, однако на следующей неделе потеплеет до +18 градусов. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Как подготовить машину к зиме – советы автоэксперта >>
21 октября на полуострове будет прохладно и ветрено, температура воздуха в ночные часы в столице составит 0…+1, днем столбики термометров не поднимутся выше +10. А в начале следующей недели погодная ситуация стабилизируется и станет немного теплее.
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 13:04
Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
"Похолодание ограничится четвергом и пятницей, однако на выходных особого тепла тоже не будет, в воскресенье пройдут дожди. Так что в конце рабочей недели и на выходных будет неприятно холодно. На следующей неделе по сравнению с этими днями будет теплее. Дневные температуры воздуха составят +13…18 градусов, и ночные не такие низкие – до +8, на побережье до +11", - рассказала она.
Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение о дождях и сильном ветре до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с. Также метеорологи предупредили о падении температуры воздуха на 8-10 градусов.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01На Кубани за долги арестован американский самолет
19:56Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
19:48Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
19:29Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма
19:11Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов
18:49Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
18:31Суд Праги оправдал россиянина Франчетти
18:16Вернется ли в Крым тепло
17:56В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра
17:47В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября
17:31Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик
17:11В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взятку
16:53Такого позора Британия еще не знала: чем запомнится миру Трасс
16:43Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес
16:36Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят
16:30ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
16:17В МИД оценили заявление Зеленского о теракте на Крымском мосту
16:09Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти
15:48Лиз Трасс уходит в отставку
15:32В Тамани больше тысячи грузовиков ждут парома - оперштаб
Лента новостейМолния