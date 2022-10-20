Вернется ли в Крым тепло
Гидрометцентр: после короткого похолодания в Крыму потеплеет до +18 градусов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие дни Крым будет находиться под влиянием холодного фронта, однако на следующей неделе потеплеет до +18 градусов. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
21 октября на полуострове будет прохладно и ветрено, температура воздуха в ночные часы в столице составит 0…+1, днем столбики термометров не поднимутся выше +10. А в начале следующей недели погодная ситуация стабилизируется и станет немного теплее.
18 октября, 13:04Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
"Похолодание ограничится четвергом и пятницей, однако на выходных особого тепла тоже не будет, в воскресенье пройдут дожди. Так что в конце рабочей недели и на выходных будет неприятно холодно. На следующей неделе по сравнению с этими днями будет теплее. Дневные температуры воздуха составят +13…18 градусов, и ночные не такие низкие – до +8, на побережье до +11", - рассказала она.
Ранее МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение о дождях и сильном ветре до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с. Также метеорологи предупредили о падении температуры воздуха на 8-10 градусов.