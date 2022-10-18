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Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T13:04
2022-10-18T13:04
2022-10-18T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу недели температура воздуха понизится на 8-10 градусов.В связи с этим МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуация, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествиях и подтопления территорий. Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не находится в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительный сооружениях из-за возможных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных дождей и похолодания
13:04 18.10.2022 (обновлено: 13:07 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 20 октября и ночью 21 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с", – говорится в сообщении.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу недели температура воздуха понизится на 8-10 градусов.
В связи с этим МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуация, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествиях и подтопления территорий. Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не находится в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительный сооружениях из-за возможных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.