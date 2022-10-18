https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html

Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое

Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T13:04

2022-10-18T13:04

2022-10-18T13:07

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гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу недели температура воздуха понизится на 8-10 градусов.В связи с этим МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуация, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, дорожно-транспортных происшествиях и подтопления территорий. Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не находится в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительный сооружениях из-за возможных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

https://crimea.ria.ru/20221016/posledniy-shans-pogretsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1124886790.html

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2022

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