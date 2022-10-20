https://crimea.ria.ru/20221020/rezhim-ogranicheniy-poletov-v-krym-snova-prodlen-1124988728.html
Режим ограничений полетов в Крым снова продлен
Режим ограничений полетов в Крым снова продлен - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Режим ограничений полетов в Крым снова продлен
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 28 октября. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T09:07
2022-10-20T09:07
2022-10-20T09:08
росавиация
аэропорт симферополь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 28 октября. Об этом сообщили в Росавиации.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Правительство выделило закрытым авиаузлам свыше 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. А всего в текущем году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20221017/zakrytye-aeroporty-yuga-i-tsentra-rossii-poluchat-esche-2-mlrd-rubley-1124932845.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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росавиация, аэропорт симферополь, новости
Режим ограничений полетов в Крым снова продлен
Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 28 октября
09:07 20.10.2022 (обновлено: 09:08 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 28 октября. Об этом сообщили в Росавиации.
"Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 28 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. Правительство выделило закрытым авиаузлам свыше 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. А всего в текущем году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд рублей.