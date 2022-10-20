https://crimea.ria.ru/20221020/oborot-chernogo-rynka-oruzhiya-dlya-kieva-otsenili-v-1-mlrd-dollarov-v-mesyats-1124994927.html

Оборот черного рынка оружия для Киева оценили в 1 млрд долларов в месяц

Оборот черного рынка оружия для Киева оценили в 1 млрд долларов в месяц - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Оборот черного рынка оружия для Киева оценили в 1 млрд долларов в месяц

Ежемесячный контрабандный оборот черного рынка поставляемых на Украину американских и натовских вооружений превышает один миллиард долларов, заявила официальный РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T13:29

2022-10-20T13:29

2022-10-20T13:29

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Ежемесячный контрабандный оборот черного рынка поставляемых на Украину американских и натовских вооружений превышает один миллиард долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО >>"Ежемесячный контрабандный оборот этого самого черного рынка превышает один миллиард долларов. Предназначенные для киевского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии", - сказала она на брифинге в четверг.По словам дипломата, всего с начала специальной военной операции страны НАТО направили киевскому режиму не менее 300 танков, 130 боевых машин пехоты, 400 БТРов, 450 единиц другой бронированной техники, 700 артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня и минометы, 5 тысяч переносных зенитных и 80 тысяч противотанковых ракетных комплексов и гранатометов, 160 тысяч единиц стрелкового оружия, 800 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов, 90 миллионов патронов.Мы и не мечтали: в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО >>"И после этого всего режимы в странах ЕС попросили своих граждан меньше мыться и больше самостоятельно греться, потому что нет возможности теперь обеспечивать им комфорт. Мы знаем, на что идут эти деньги. Теперь знают и граждане этих стран Евросоюза", - добавила Захарова.

https://crimea.ria.ru/20221020/zakharova-nakachka-kieva-oruzhiem-priblizhaet-nato-k-voennomu-konfliktu-s-rf-1124994119.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, нато