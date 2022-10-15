https://crimea.ria.ru/20221015/my-i-ne-mechtali-v-kieve-vosslavili-zolotoy-oruzheynyy-dozhd-ot-nato-1124897858.html

Мы и не мечтали: в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО

Мы и не мечтали: в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Мы и не мечтали: в Киеве восславили "золотой оружейный дождь" от НАТО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал поставки Украине вооружения от стран НАТО "золотым оружейным дождем", о котором в Киеве "и... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T09:29

2022-10-15T09:29

2022-10-15T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал поставки Украине вооружения от стран НАТО "золотым оружейным дождем", о котором в Киеве "и близко не мечтали". Своими эмоциями он поделился в эфире программы журналиста Марка Фейгина* на YouTube."Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали", – сказал Арестович. По его словам, "за эти двое суток устал коллекционировать", сколько оружия предоставили Украине, при этом сейчас уже обсуждаются поставки от других партнеров. "Президент Франции говорит нам – мы поставим системы ПВО. Франция, которая очень долго не хотела идти на эти разговоры. И нам уже называют восемь NASAMS", — сказал он, отметив, что также обсуждаются поставки Украине немецких IRIS-T.Арестович также подчеркнул, что Пентагон окажет Украине содействие в создании интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности. Кроме того, он обратил внимание на то, что Украина и НАТО подписали соглашение о радикальной перестройке украинского военпрома в ближайшие 10 лет.14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США будут уже в октябре. Речь также шла о системах ПВО IRIS-T от Германии, которые обещали Киеву тоже в этом месяце.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом в поставках Украине от альянса теперь будут различные системы противовоздушной обороны. * Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов

https://crimea.ria.ru/20221013/bespretsedentnyy-masshtab-podschitana-dolya-voyuyuschego-na-ukraine-oruzhiya-nato-1124865924.html

https://crimea.ria.ru/20221012/kak-postavki-nato-novykh-sistem-pvo-ukraine-otrazyatsya-na-spetsoperatsii-rf-1124843769.html

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украина, нато, в мире