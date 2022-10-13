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Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО
Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО
Со времен Второй мировой войны ни одна страна не получала такого объема военной помощи, какой сейчас получает Украина от США и других стран НАТО, заявил депутат РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T18:57
2022-10-13T18:57
украина
всу (вооруженные силы украины)
сша
нато
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Со времен Второй мировой войны ни одна страна не получала такого объема военной помощи, какой сейчас получает Украина от США и других стран НАТО, заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев."На Украине сейчас воюет два процента всех натовских танков, включая американские, четыре процента всех гаубиц, пять процентов всех РСЗО. Это беспрецедентный масштаб со времен Второй мировой войны. Ни Корея, ни Южный Вьетнам, ни африканские страны, ни латинские диктаторские режимы ничего подобного никогда не получали", – сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что половину всего вооружения Украине предоставляют США, без которых Киев просто не смог бы уже оказывать сопротивление."То есть Украине фактически дают еще один ее консолидированный бюджет. Большую часть денег дают США и международные институты, плюс идет гуманитарная помощь из других стран и организаций. В итоге эта сумма помощи достигает 60 миллиардов долларов. По сути, Украина полностью находится на содержании НАТО", – констатировал эксперт.По его словам, речь сегодня идет фактически о "войне блока НАТО против России на территории Украины". И Украина оплачивает эти военные действия лишь одним – жизнями своих солдат, отношение к которым со стороны киевского режима и Запада "абсолютно пренебрежительное".
https://crimea.ria.ru/20221013/ukraina-poluchila-esche-13-mlrd-dollarov-ot-mvf--vlasti-1124853046.html
https://crimea.ria.ru/20221013/armiya-ukrainy-obespechena-sistemami-pvo-tolko-na-10---zelenskiy-1124856967.html
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украина, всу (вооруженные силы украины), сша, нато, специальная военная операция рф на украине
Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО

Политолог Матвейчев: на Украине воюет 2% всех натовских танков и 5% всех РСЗО

18:57 13.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие держит в руках трофейный американский гранатомет
Военнослужащие держит в руках трофейный американский гранатомет - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Михаил Андроник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Со времен Второй мировой войны ни одна страна не получала такого объема военной помощи, какой сейчас получает Украина от США и других стран НАТО, заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.
"На Украине сейчас воюет два процента всех натовских танков, включая американские, четыре процента всех гаубиц, пять процентов всех РСЗО. Это беспрецедентный масштаб со времен Второй мировой войны. Ни Корея, ни Южный Вьетнам, ни африканские страны, ни латинские диктаторские режимы ничего подобного никогда не получали", – сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что половину всего вооружения Украине предоставляют США, без которых Киев просто не смог бы уже оказывать сопротивление.
Матвейчев также оценил объем финансовой помощи, предоставляемой Киеву. Так, до 2022 года консолидированный бюджет Украины составлял 75 млрд долларов. В этом году, с учетом всех потерь, бюджет страны составит около 40 млрд долларов. При этом с февраля по октябрь этого года экономическая помощь со стороны стран-членов НАТО составила 38,6 млрд долларов.
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"То есть Украине фактически дают еще один ее консолидированный бюджет. Большую часть денег дают США и международные институты, плюс идет гуманитарная помощь из других стран и организаций. В итоге эта сумма помощи достигает 60 миллиардов долларов. По сути, Украина полностью находится на содержании НАТО", – констатировал эксперт.
По его словам, речь сегодня идет фактически о "войне блока НАТО против России на территории Украины". И Украина оплачивает эти военные действия лишь одним – жизнями своих солдат, отношение к которым со стороны киевского режима и Запада "абсолютно пренебрежительное".
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СШАНАТОСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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