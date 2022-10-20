https://crimea.ria.ru/20221020/na-kerchenskoy-pereprave-uvelichilos-chislo-paromov-1124989103.html
На Керченской переправе увеличилось число паромов
На Керченской переправе увеличилось число паромов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
На Керченской переправе увеличилось число паромов
На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома,... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T09:27
2022-10-20T09:27
2022-10-20T09:27
керчь
крым
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, сообщает Минтранс РФ.По данным профильного министерства, в первый рейс судно вышло со стороны Тамани, в четверг в 5.35 утра."Судно, носящее имя народной артистки Дагестана и Азербайджана, композитора Эльзы Ибрагимовой, станет работать на линии Керченской переправы между терминалами Торговый порт "Керчь" и Порт "Кавказ", - уточнили в Минтрансе.Накануне мэр Керчи Святослав Брусаков сообщил, что на паромной переправе со стороны Керчи существенно сократилась очередь, на стоянке находится около 150 транспортных средств.
https://crimea.ria.ru/20221019/na-kerchenskoy-pereprave-sokratilas-ochered-1124986799.html
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керчь, крым, керченская паромная переправа
На Керченской переправе увеличилось число паромов
Минтранс РФ: еще один паром "Композитор Эльза Ибрагимова" запущен на Керченской переправе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, сообщает Минтранс РФ.
"Это крупное судно дедвейтом почти семь тысяч тонн способно на двух грузовых палубах перевозить до 98 грузовиков класса КамАЗ или 32 еврофуры длиной 16 метров", - сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, в первый рейс судно вышло со стороны Тамани, в четверг в 5.35 утра.
"Судно, носящее имя народной артистки Дагестана и Азербайджана, композитора Эльзы Ибрагимовой, станет работать на линии Керченской переправы между терминалами Торговый порт "Керчь" и Порт "Кавказ", - уточнили в Минтрансе.
Накануне мэр Керчи Святослав Брусаков сообщил
, что на паромной переправе со стороны Керчи существенно сократилась очередь, на стоянке находится около 150 транспортных средств.