Рейтинг@Mail.ru
На Керченской переправе увеличилось число паромов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221020/na-kerchenskoy-pereprave-uvelichilos-chislo-paromov-1124989103.html
На Керченской переправе увеличилось число паромов
На Керченской переправе увеличилось число паромов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
На Керченской переправе увеличилось число паромов
На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома,... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T09:27
2022-10-20T09:27
керчь
крым
керченская паромная переправа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124862295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f0ad33339d77b4fc6fedf761b5cf8ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, сообщает Минтранс РФ.По данным профильного министерства, в первый рейс судно вышло со стороны Тамани, в четверг в 5.35 утра."Судно, носящее имя народной артистки Дагестана и Азербайджана, композитора Эльзы Ибрагимовой, станет работать на линии Керченской переправы между терминалами Торговый порт "Керчь" и Порт "Кавказ", - уточнили в Минтрансе.Накануне мэр Керчи Святослав Брусаков сообщил, что на паромной переправе со стороны Керчи существенно сократилась очередь, на стоянке находится около 150 транспортных средств.
https://crimea.ria.ru/20221019/na-kerchenskoy-pereprave-sokratilas-ochered-1124986799.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124862295_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37cd19f57ecda1aa470273bd4cab5225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, крым, керченская паромная переправа
На Керченской переправе увеличилось число паромов

Минтранс РФ: еще один паром "Композитор Эльза Ибрагимова" запущен на Керченской переправе

09:27 20.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, сообщает Минтранс РФ.
"Это крупное судно дедвейтом почти семь тысяч тонн способно на двух грузовых палубах перевозить до 98 грузовиков класса КамАЗ или 32 еврофуры длиной 16 метров", - сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, в первый рейс судно вышло со стороны Тамани, в четверг в 5.35 утра.
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 18:34
На Керченской переправе сократилась очередь
"Судно, носящее имя народной артистки Дагестана и Азербайджана, композитора Эльзы Ибрагимовой, станет работать на линии Керченской переправы между терминалами Торговый порт "Керчь" и Порт "Кавказ", - уточнили в Минтрансе.
Накануне мэр Керчи Святослав Брусаков сообщил, что на паромной переправе со стороны Керчи существенно сократилась очередь, на стоянке находится около 150 транспортных средств.
 
КерчьКрымКерченская паромная переправа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Как и сколько будут восстанавливать после ЧП многоэтажку в Ейске
10:01В Крым возобновили поставки цемента по железной дороге
09:44В Керчи снова эвакуация детских садов, школ, суда и храмов
09:37Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы
09:27На Керченской переправе увеличилось число паромов
09:25На Украине вводят веерные отключения света
09:21Путин упразднил Ростуризм
09:07Режим ограничений полетов в Крым снова продлен
08:53Удар по Днепропетровской области: повреждена критическая инфраструктура
08:52Только в стекле: как выбрать правильный соевый соус
08:26Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти
08:14Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт
07:56Вход в Казантипский и Опукский заповедники закрыт до апреля
07:36В КФУ стало больше иностранных студентов
07:03Как начать экономить
03:36Почему Эрдоган согласился на предложение Путина — мнение эксперта
00:01Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:07Главные события и заявления дня: 19 октября
21:56Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
Лента новостейМолния