https://crimea.ria.ru/20221020/na-kerchenskoy-pereprave-uvelichilos-chislo-paromov-1124989103.html

На Керченской переправе увеличилось число паромов

На Керченской переправе увеличилось число паромов - РИА Новости Крым, 20.10.2022

На Керченской переправе увеличилось число паромов

На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома,... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T09:27

2022-10-20T09:27

2022-10-20T09:27

керчь

крым

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе добавили дополнительное судно "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, сообщает Минтранс РФ.По данным профильного министерства, в первый рейс судно вышло со стороны Тамани, в четверг в 5.35 утра."Судно, носящее имя народной артистки Дагестана и Азербайджана, композитора Эльзы Ибрагимовой, станет работать на линии Керченской переправы между терминалами Торговый порт "Керчь" и Порт "Кавказ", - уточнили в Минтрансе.Накануне мэр Керчи Святослав Брусаков сообщил, что на паромной переправе со стороны Керчи существенно сократилась очередь, на стоянке находится около 150 транспортных средств.

https://crimea.ria.ru/20221019/na-kerchenskoy-pereprave-sokratilas-ochered-1124986799.html

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2022

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керчь, крым, керченская паромная переправа