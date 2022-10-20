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Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт
Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт
Республика Крым стала "пилотным проектом" России, благодаря которому сложилось понимание существования целой страны в условиях санкционного давления и успешного РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T08:14
2022-10-20T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым стала "пилотным проектом" России, благодаря которому сложилось понимание существования целой страны в условиях санкционного давления и успешного преодоления любых ограничений. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета, политический журналист Александр Мащенко.По словам Мащенко, базовой точкой зрения большинства ангажированных американских и западноевропейских СМИ остается та, в которой полуостров – якобы оккупированный и аннексированный Россией регион. Это одна из основных причин переориентации политики РФ, международной деятельности вузов и предприятий на страны Востока, Африки и постсоветского пространства, выходцы из которых проживают в том числе на территории России и Крыма, и видят ситуацию, как она есть."Они намного лучше понимают причины того, что происходит здесь. Например, наши иностранные студенты, проживая в Крыму, прекрасно понимают, как ситуация выглядит на самом деле, а не глазами американских или британских медиа. В этом смысле в африканских, азиатских медиа, особенно в китайских, отчасти в индийских, можно найти более взвешенный взгляд на республику", – считает Мащенко.Более того, политический журналист уверен, что окончание специальной военной операции и изменение существующего миропорядка приведет к переориентации специалистов со всего мира в сторону России."Совершенно точно по итогам нового состояния, в котором мир окажется по итогам окончания специальной военной операции, вырастет интерес к тем специальностям, которые связаны с культурой, историей и языком России. Это касается русского языка и литературы, географии, истории и политологии", – резюмировал он.
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мнения, крым, политика
Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт

Политжурналист Мащенко рассказал о перспективах развития Крыма и России в условиях санкций

08:14 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым стала "пилотным проектом" России, благодаря которому сложилось понимание существования целой страны в условиях санкционного давления и успешного преодоления любых ограничений. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета, политический журналист Александр Мащенко.

"По сути Крым проложил дорогу России. Это такой пилотный проект существования государства в условиях санкций, ведь мы в них с 2014 года, а сейчас в 2022, когда примерно такие же санкции распространились на всю Россию, она может заимствовать и использовать наш опыт, понимать, где какие ошибки были допущены, что можно сделать, чтобы ситуацию изменить. Это то, что обязательно будет востребовано и то, благодаря чему образ Крыма в большей части мира будет правильным", – убежден он.

По словам Мащенко, базовой точкой зрения большинства ангажированных американских и западноевропейских СМИ остается та, в которой полуостров – якобы оккупированный и аннексированный Россией регион. Это одна из основных причин переориентации политики РФ, международной деятельности вузов и предприятий на страны Востока, Африки и постсоветского пространства, выходцы из которых проживают в том числе на территории России и Крыма, и видят ситуацию, как она есть.
"Они намного лучше понимают причины того, что происходит здесь. Например, наши иностранные студенты, проживая в Крыму, прекрасно понимают, как ситуация выглядит на самом деле, а не глазами американских или британских медиа. В этом смысле в африканских, азиатских медиа, особенно в китайских, отчасти в индийских, можно найти более взвешенный взгляд на республику", – считает Мащенко.
Более того, политический журналист уверен, что окончание специальной военной операции и изменение существующего миропорядка приведет к переориентации специалистов со всего мира в сторону России.
"Совершенно точно по итогам нового состояния, в котором мир окажется по итогам окончания специальной военной операции, вырастет интерес к тем специальностям, которые связаны с культурой, историей и языком России. Это касается русского языка и литературы, географии, истории и политологии", – резюмировал он.
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