https://crimea.ria.ru/20221020/krym--pilotnyy-proekt-rf-po-suschestvovaniyu-v-usloviyakh-sanktsiy-ekspert-1124987056.html

Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт

Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Крым – пилотный проект РФ по существованию в условиях санкций: эксперт

Республика Крым стала "пилотным проектом" России, благодаря которому сложилось понимание существования целой страны в условиях санкционного давления и успешного РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T08:14

2022-10-20T08:14

2022-10-20T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым стала "пилотным проектом" России, благодаря которому сложилось понимание существования целой страны в условиях санкционного давления и успешного преодоления любых ограничений. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета, политический журналист Александр Мащенко.По словам Мащенко, базовой точкой зрения большинства ангажированных американских и западноевропейских СМИ остается та, в которой полуостров – якобы оккупированный и аннексированный Россией регион. Это одна из основных причин переориентации политики РФ, международной деятельности вузов и предприятий на страны Востока, Африки и постсоветского пространства, выходцы из которых проживают в том числе на территории России и Крыма, и видят ситуацию, как она есть."Они намного лучше понимают причины того, что происходит здесь. Например, наши иностранные студенты, проживая в Крыму, прекрасно понимают, как ситуация выглядит на самом деле, а не глазами американских или британских медиа. В этом смысле в африканских, азиатских медиа, особенно в китайских, отчасти в индийских, можно найти более взвешенный взгляд на республику", – считает Мащенко.Более того, политический журналист уверен, что окончание специальной военной операции и изменение существующего миропорядка приведет к переориентации специалистов со всего мира в сторону России."Совершенно точно по итогам нового состояния, в котором мир окажется по итогам окончания специальной военной операции, вырастет интерес к тем специальностям, которые связаны с культурой, историей и языком России. Это касается русского языка и литературы, географии, истории и политологии", – резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20221019/nazvan-glavnyy-zalog-pobedy-rossii-v-skhvatke-s-zapadom-1124956051.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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