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Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти
Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти
Одно из опасных "развлечений" современных подростков может привести к тяжелой форме токсической зависимости и летальному исходу. Подробно о сниффинге рассказали РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-20T08:26
2022-10-19T18:54
общество
здоровье
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Одно из опасных "развлечений" современных подростков может привести к тяжелой форме токсической зависимости и летальному исходу. Подробно о сниффинге рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным Роспотребнадзора, в желании попробовать чрезвычайно опасное вдыхание газа детьми движет любопытство и стремление действовать за компанию. Ведомство призывает бороться с распространением сниффинга среди детей и подростков и подробно рассказывает к каким последствиям для жизни и здоровья может привести подобное увлечение."Сниффинг вызывает хронические болезни, тормозит психическое развитие. Ребенку все труднее учиться, снижается интеллект, развивается депрессия. Поведение становится агрессивным и неуправляемым. Стремительно формируется тяжелая токсическая зависимость", – говорится в сообщении.Кроме того, попадание газа на слизистую и в легкие вызывает гипоксию – снижение концентрации кислорода в организме и крови человека. В результате происходит нарушение функций мозга и сердечно-сосудистой системы. В качестве последствий могут возникать головные боли, аритмия и паралич дыхания."Не исключен и летальный исход в результате сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода", - подчеркнули в ведомстве.Ранее психотерапевт рассказала о самых "модных" психических заболеваниях у подростков и как бороться с самолечением среди детей.
https://crimea.ria.ru/20220819/mozhno-otravitsya-kakie-produkty-nelzya-khranit-v-kholodilnike-1124209063.html
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общество, здоровье, роспотребнадзор
Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти

В Роспотребнадзоре рассказали о популярном среди подростков сниффинге и его последствиях

08:26 20.10.2022
 
© Фото: pexels.comЖенщина с зажигалкой
Женщина с зажигалкой
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Одно из опасных "развлечений" современных подростков может привести к тяжелой форме токсической зависимости и летальному исходу. Подробно о сниффинге рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Сниффинг – это разновидность токсикомании, при которой ребенок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки. В зоне риска – дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет", - констатируют в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в желании попробовать чрезвычайно опасное вдыхание газа детьми движет любопытство и стремление действовать за компанию. Ведомство призывает бороться с распространением сниффинга среди детей и подростков и подробно рассказывает к каким последствиям для жизни и здоровья может привести подобное увлечение.
"Сниффинг вызывает хронические болезни, тормозит психическое развитие. Ребенку все труднее учиться, снижается интеллект, развивается депрессия. Поведение становится агрессивным и неуправляемым. Стремительно формируется тяжелая токсическая зависимость", – говорится в сообщении.
Кроме того, попадание газа на слизистую и в легкие вызывает гипоксию – снижение концентрации кислорода в организме и крови человека. В результате происходит нарушение функций мозга и сердечно-сосудистой системы. В качестве последствий могут возникать головные боли, аритмия и паралич дыхания.
"Не исключен и летальный исход в результате сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода", - подчеркнули в ведомстве.
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