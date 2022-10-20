https://crimea.ria.ru/20221020/kakoe-populyarnoe-sredi-podrostkov-uvlechenie-mozhet-privesti-k-smerti-1124987501.html

Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти

Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Какое популярное среди подростков "увлечение" может привести к смерти

Одно из опасных "развлечений" современных подростков может привести к тяжелой форме токсической зависимости и летальному исходу. Подробно о сниффинге рассказали РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-20T08:26

2022-10-20T08:26

2022-10-19T18:54

общество

здоровье

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Одно из опасных "развлечений" современных подростков может привести к тяжелой форме токсической зависимости и летальному исходу. Подробно о сниффинге рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным Роспотребнадзора, в желании попробовать чрезвычайно опасное вдыхание газа детьми движет любопытство и стремление действовать за компанию. Ведомство призывает бороться с распространением сниффинга среди детей и подростков и подробно рассказывает к каким последствиям для жизни и здоровья может привести подобное увлечение."Сниффинг вызывает хронические болезни, тормозит психическое развитие. Ребенку все труднее учиться, снижается интеллект, развивается депрессия. Поведение становится агрессивным и неуправляемым. Стремительно формируется тяжелая токсическая зависимость", – говорится в сообщении.Кроме того, попадание газа на слизистую и в легкие вызывает гипоксию – снижение концентрации кислорода в организме и крови человека. В результате происходит нарушение функций мозга и сердечно-сосудистой системы. В качестве последствий могут возникать головные боли, аритмия и паралич дыхания."Не исключен и летальный исход в результате сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода", - подчеркнули в ведомстве.Ранее психотерапевт рассказала о самых "модных" психических заболеваниях у подростков и как бороться с самолечением среди детей.

https://crimea.ria.ru/20220819/mozhno-otravitsya-kakie-produkty-nelzya-khranit-v-kholodilnike-1124209063.html

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общество, здоровье, роспотребнадзор