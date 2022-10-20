https://crimea.ria.ru/20221020/kak-nachat-ekonomit-1124982283.html

Как начать экономить

Как начать экономить - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Как начать экономить

Научиться экономить деньги может каждый, если делать это правильно и постепенно. Об этом со ссылкой на финансового эксперта Александра Патешмана сообщает "Радио РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T07:03

2022-10-20T07:03

2022-10-20T07:03

совет эксперта

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Научиться экономить деньги может каждый, если делать это правильно и постепенно. Об этом со ссылкой на финансового эксперта Александра Патешмана сообщает "Радио 1".По его словам, понемногу экономить можно каждый день, при этом совсем необязательно резко отказываться от всего любимого и привычного. Достаточно выбирать в магазине товары по акциям и скидкам. Второй совет – дать себе стимул сократить траты, то есть поощрять себя за разумное сохранение бюджета.Также эксперт порекомендовал преодолеть страх перед экономией, который есть у многих людей. Для этого поначалу можно потратить вырученные деньги на благотворительность."Если твоя экономия помогает людям, то для смущения нет никаких причин. Да, ты экономишь на пакете и ходишь в магазин со своей сумкой. Зато эти деньги пойдут на доброе дело. Так сформируется навык, и потом можно будет экономить и для личных целей", – отметил финансист.Ранее эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных рассказал, как пользоваться техникой без ограничений и при этом экономить электроэнергию.

https://crimea.ria.ru/20221019/na-chem-stali-ekonomit-zhiteli-sevastopolya-1124959135.html

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совет эксперта, экономика, общество