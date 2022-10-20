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Как начать экономить
Как начать экономить - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Как начать экономить
Научиться экономить деньги может каждый, если делать это правильно и постепенно. Об этом со ссылкой на финансового эксперта Александра Патешмана сообщает "Радио РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T07:03
2022-10-20T07:03
2022-10-20T07:03
совет эксперта
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Научиться экономить деньги может каждый, если делать это правильно и постепенно. Об этом со ссылкой на финансового эксперта Александра Патешмана сообщает "Радио 1".По его словам, понемногу экономить можно каждый день, при этом совсем необязательно резко отказываться от всего любимого и привычного. Достаточно выбирать в магазине товары по акциям и скидкам. Второй совет – дать себе стимул сократить траты, то есть поощрять себя за разумное сохранение бюджета.Также эксперт порекомендовал преодолеть страх перед экономией, который есть у многих людей. Для этого поначалу можно потратить вырученные деньги на благотворительность."Если твоя экономия помогает людям, то для смущения нет никаких причин. Да, ты экономишь на пакете и ходишь в магазин со своей сумкой. Зато эти деньги пойдут на доброе дело. Так сформируется навык, и потом можно будет экономить и для личных целей", – отметил финансист.Ранее эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных рассказал, как пользоваться техникой без ограничений и при этом экономить электроэнергию.
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совет эксперта, экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым.
Научиться экономить деньги может каждый, если делать это правильно и постепенно. Об этом со ссылкой на финансового эксперта Александра Патешмана сообщает "Радио 1".
По его словам, понемногу экономить можно каждый день, при этом совсем необязательно резко отказываться от всего любимого и привычного. Достаточно выбирать в магазине товары по акциям и скидкам. Второй совет – дать себе стимул сократить траты, то есть поощрять себя за разумное сохранение бюджета.
"Для начала надо постараться экономить в течение недели, а в конце сэкономленную сумму подсчитать и потратить ее на то, на что обычно не тратишь. То есть, например, купить по акции билет на самолет в Сочи и отдохнуть там. Или на SPA-салон. Чтобы было четкое понимание, какие бенефиты ты получаешь благодаря экономии", – поделился советом Патешман.
Также эксперт порекомендовал преодолеть страх перед экономией, который есть у многих людей. Для этого поначалу можно потратить вырученные деньги на благотворительность.
"Если твоя экономия помогает людям, то для смущения нет никаких причин. Да, ты экономишь на пакете и ходишь в магазин со своей сумкой. Зато эти деньги пойдут на доброе дело. Так сформируется навык, и потом можно будет экономить и для личных целей", – отметил финансист.
Ранее эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных рассказал, как пользоваться техникой без ограничений и при этом экономить электроэнергию.